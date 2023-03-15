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≡ Проезд под мостом ПЧСТР откроют после жалоб костанайцев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46379
Проезд под мостом ПЧСТР откроют после жалоб костанайцев
Отправлено: 15.03.23 - 13:31
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Такое решение было принято в результате выездного совещания у моста, которое провели из-за увеличившегося трафика на других дорогах города, сообщает аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Напомним, решение закрыть проезд под мостом было принято 13 марта из-за угрозы паводка.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
934
Re: Проезд под мостом ПЧСТР откроют после жалоб костанайцев
Отправлено: 15.03.23 - 13:31
#1
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Цитата:
Устанавливаются знаки, предупреждающие о плохих дорожных условиях

Лучше бы знак "уступи дорогу" установили после переезда при выезде на Перронную там.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1322
Re: Проезд под мостом ПЧСТР откроют после жалоб костанайцев
Отправлено: 15.03.23 - 14:53
#2
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Что-то не слышно в последнее время про мегамост через ж/д станцию. Как новый аким пришёл информации про этот мост не появляется.
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