Отправлено: - 14:41

abaika95:

ну вот за что боролись в 2020 году хапуги на площади вот и вылезло добились легализации армянских альфардов называется теперь гоняют и разбиваются

[Исправлено: Тот самый, 15.03.2023 - 14:42]

Цитата:Наоборот, они на армянском/киргизском учёте ездили на красный, превышали скорость даже по городу - учёт им никак не мешал это делать, а камеры не фиксировали нарушения.