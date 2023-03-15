Прогноз на 5 дней
ясно-3°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • Ю-ЮЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Потерявшегося в степи пастуха нашли спасатели в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46379
Потерявшегося в степи пастуха нашли спасатели в Костанайской области
Отправлено: 15.03.23 - 14:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром 14 марта 37-летний пастух ушел из с. Амангельды в Амангельдинском районе на поиски лошадей и не вернулся. В ночь с 14 на 15 марта местные жители обратились к спасателям.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24135
Re: Потерявшегося в степи пастуха нашли спасатели в Костанайской...
Отправлено: 15.03.23 - 14:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так а самое главное, лошадей то нашли?
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25755
Потерявшегося в степи пастуха нашли спасатели в Костанайской области
Отправлено: 15.03.23 - 14:51
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
, лошадей то нашли?

Сходи, на базар... :lol: :-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS