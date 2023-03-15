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≡ Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из них – жители Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46375
Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из них – жители Костанайской области
Отправлено: 15.03.23 - 12:02
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На 1223 км автодороги «Алматы-Екатеринбург» столкнулись Тоyоtа Alphard, под управлением 37-летнего жителя Костаная и Тоyоtа Cаmry под управлением 42-летнего жителя столицы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12057
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 12:02
#1
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Я уже писал на страницах форума. Ещё раз. Люди не садитесь вы в эти альфарды и другие бусики такси. Это гробики. Гоняют без режима труда и отдыха, спят водители по 3-4 часа в сутки сидя на руле. Средняя скорость на трассах по 150 км/ч. Если жить хотите, послушайтесь.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12057
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 12:05
#2
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И ещё я там заметил, девушки любят на переднее сиденье садится и водителям глазки строят и отвлекают тупыми вопросами.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13530
Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...
Отправлено: 15.03.23 - 12:09
#3
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ну вот за что боролись в 2020 году хапуги на площади вот и вылезло
добились легализации армянских альфардов называется
теперь гоняют и разбиваются
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