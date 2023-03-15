Re: Четверо человек погибли в лобовом ДТП под Астаной. Трое из...

Отправлено: - 12:02

Я уже писал на страницах форума. Ещё раз. Люди не садитесь вы в эти альфарды и другие бусики такси. Это гробики. Гоняют без режима труда и отдыха, спят водители по 3-4 часа в сутки сидя на руле. Средняя скорость на трассах по 150 км/ч. Если жить хотите, послушайтесь.