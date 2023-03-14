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Сделали выговор, но не уволили - Чем закончилась история учителя в Рудном, которая не пустила первоклассницу в туалет
Сделали выговор, но не уволили - Чем закончилась история учителя в Рудном, которая не пустила первоклассницу в туалет
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46375
Сделали выговор, но не уволили - Чем закончилась история учителя в Рудном, которая не пустила первоклассницу в туалет
Отправлено: 14.03.23 - 22:33
Конфуз произошел 9 марта в школе №18 им. Абая. Первоклассница на одном из уроков попросилась в туалет, ее отпустили, но когда девочка попросилась в уборную второй раз, учитель решила, что ученица потерпит 7 минут до конца урока.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1723
Re: Сделали выговор, но не уволили - Чем закончилась история...
Отправлено: 14.03.23 - 22:33
//В итоге ребенок испражнился под себя.//
Вот тут всё понятно.
Вот тут всё понятно.
D
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.12
- Сообщений:
- 64
Re: Сделали выговор, но не уволили - Чем закончилась история...
Отправлено: 15.03.23 - 08:38
Мдя. В моем детстве все учителя говорили что для туалета есть перемена.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13530
Re: Сделали выговор, но не уволили - Чем закончилась история...
Отправлено: 15.03.23 - 11:38
от того что учителя уволят что дети перестанут издеваться над девочкой что-ли?
нет до 11 класса теперь приклеиться кличка
лучше школу сменить
нет до 11 класса теперь приклеиться кличка
лучше школу сменить
Re: Сделали выговор, но не уволили - Чем закончилась история...
Отправлено: 15.03.23 - 11:52
Цитата:
Не че неприклеется. Быстро всё забудится. А за учителем косяк, вот и пусть теперь будет внимательна и если какой нибудь мальчик оскорбит девочку, то подзатыльник.
abaika95:
Не че неприклеется. Быстро всё забудится. А за учителем косяк, вот и пусть теперь будет внимательна и если какой нибудь мальчик оскорбит девочку, то подзатыльник.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4001
Re: Сделали выговор, но не уволили - Чем закончилась история...
Отправлено: 15.03.23 - 11:53
- Конечно, здесь были ущемлены права девочки, мы провели беседу с учителем, и она была наказана дисциплинарным взысканием в виде выговора, - сообщил руководитель отдела образования. - Выговор объявлен за "недолжное исполнение трудовых обязанностей".
Первоклассница, ребёнку всего 7 лет. У детей физиологически учащенные позывы могут быть, как в данном случае. Возможно временные расстройства мочеиспускания или элементарно много употребила газированного напитка, воды и.т.д. Права ребёнка нарушены, отреагировали и приняли меры, всё в рамках правового поля.
Первоклассница, ребёнку всего 7 лет. У детей физиологически учащенные позывы могут быть, как в данном случае. Возможно временные расстройства мочеиспускания или элементарно много употребила газированного напитка, воды и.т.д. Права ребёнка нарушены, отреагировали и приняли меры, всё в рамках правового поля.
Сделали выговор, но не уволили - Чем закончилась история учителя в Рудном, которая не пустила первоклассницу в туалет
Отправлено: 15.03.23 - 11:57
А наша газета тоже "молодец" Раздула тут на весь город. Так бы на следующий день и не кто не вспомнил , а теперь вся школа и соседние будут интересоватся, а правда ли и тд.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13530
Сделали выговор, но не уволили - Чем закончилась история учителя в Рудном, которая не пустила первоклассницу в туалет
Отправлено: 15.03.23 - 12:06
Цитата:
приклеится приклеится
это дети
а их хлебом не корми дай кличку придумать
и обычно кличка до конца учебы остаётся у этой девочки понятно какая будет)
у нас так мальчик в 1 классе тоже не успел добежать
так до 11 класса у него была кличка "вонючка"
просто и со вкусом
Цитата:
родители должны предупреждать что у их ребенка не держание
два раза за урок проситься в туалет это проблемы со здоровьем
так что вины учителя тут нет
Vit:
Не че неприклеется. Быстро всё забудится. А за учителем косяк, вот и пусть теперь будет внимательна и если какой нибудь мальчик оскорбит девочку, то подзатыльник.
Не че неприклеется. Быстро всё забудится. А за учителем косяк, вот и пусть теперь будет внимательна и если какой нибудь мальчик оскорбит девочку, то подзатыльник.
приклеится приклеится
это дети
а их хлебом не корми дай кличку придумать
и обычно кличка до конца учебы остаётся у этой девочки понятно какая будет)
у нас так мальчик в 1 классе тоже не успел добежать
так до 11 класса у него была кличка "вонючка"
просто и со вкусом
Цитата:
Kairat stayer:
Первоклассница, ребёнку всего 7 лет. У детей физиологически учащенные позывы могут быть, как в данном случае. Возможно временные расстройства мочеиспускания или элементарно много употребила газированного напитка, воды и.т.д. Права ребёнка нарушены, отреагировали и приняли меры, всё в рамках правового поля.
Первоклассница, ребёнку всего 7 лет. У детей физиологически учащенные позывы могут быть, как в данном случае. Возможно временные расстройства мочеиспускания или элементарно много употребила газированного напитка, воды и.т.д. Права ребёнка нарушены, отреагировали и приняли меры, всё в рамках правового поля.
родители должны предупреждать что у их ребенка не держание
два раза за урок проситься в туалет это проблемы со здоровьем
так что вины учителя тут нет
Сделали выговор, но не уволили - Чем закончилась история учителя в Рудном, которая не пустила первоклассницу в туалет
Отправлено: 15.03.23 - 12:09
Цитата:
Kairat stayer: . У детей физиологически учащенные позывы могут быть, как в данном случаеИ не только у детей. Как будто у взрослых такого нету. Иногда как приспичит, и не знаешь куда бежать))) ладно нам проще, можно в овраг забежать какой нибудь.
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