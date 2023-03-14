Отправлено: - 12:06

Vit:

Не че неприклеется. Быстро всё забудится. А за учителем косяк, вот и пусть теперь будет внимательна и если какой нибудь мальчик оскорбит девочку, то подзатыльник.

Kairat stayer:

Первоклассница, ребёнку всего 7 лет. У детей физиологически учащенные позывы могут быть, как в данном случае. Возможно временные расстройства мочеиспускания или элементарно много употребила газированного напитка, воды и.т.д. Права ребёнка нарушены, отреагировали и приняли меры, всё в рамках правового поля.

Цитата:приклеится приклеитсяэто детиа их хлебом не корми дай кличку придуматьи обычно кличка до конца учебы остаётся у этой девочки понятно какая будет)у нас так мальчик в 1 классе тоже не успел добежатьтак до 11 класса у него была кличка "вонючка"просто и со вкусомЦитата:родители должны предупреждать что у их ребенка не держаниедва раза за урок проситься в туалет это проблемы со здоровьемтак что вины учителя тут нет