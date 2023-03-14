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+77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
+77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46372
+77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
Отправлено: 14.03.23 - 16:57
Телефонный код может измениться в Казахстане с +7 на +77. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 9057
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 16:57
Цитата:
Из новостей будущего.
Во время поездки в США обсудили вопрос о смене... пола...
Цитата:
но это же совсем другое дело! Не зря командировочные и зарплату получает.
прям сразу это продемонстрирует, что Жана Казакстан - инновационная, высоко развитая страна!
Цитата:
для справки.
+7 — это официальный телефонный код Российской Федерации,Абхазии,Казахстана и Южной Осетии
Маленький и гордый Кавказ можно не считать, а быть вместе с РФ - это не комильфо?
о время недавней поездки в США он встретился с главой Международного союза электросвязи (ITU) и обсудил вопрос о смене телефонного кода Казахстана.
Из новостей будущего.
Во время поездки в США обсудили вопрос о смене... пола...
Цитата:
Но я предложил ITU оставить нам +77 вместо +7.
но это же совсем другое дело! Не зря командировочные и зарплату получает.
прям сразу это продемонстрирует, что Жана Казакстан - инновационная, высоко развитая страна!
Цитата:
+7, который используется вместе с другими странами
для справки.
+7 — это официальный телефонный код Российской Федерации,Абхазии,Казахстана и Южной Осетии
Маленький и гордый Кавказ можно не считать, а быть вместе с РФ - это не комильфо?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12051
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 17:19
Ну наконец-то дождались. )
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 18:29
Цитата:
К чему сразу политическая подоплёка, тем более те 2 страны никем кроме РФ и Никарагуа по моему в мире не признаны. У каждой страны должен быть свой телефонный код, а реплику про пол вообще считаю неуместной. К Вашему сведению абсолютное большинство населения США гетеросексуалы
yudjin:
а быть вместе с РФ - это не комильфо?
а быть вместе с РФ - это не комильфо?
К чему сразу политическая подоплёка, тем более те 2 страны никем кроме РФ и Никарагуа по моему в мире не признаны. У каждой страны должен быть свой телефонный код, а реплику про пол вообще считаю неуместной. К Вашему сведению абсолютное большинство населения США гетеросексуалы
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 783
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 18:36
Ну всё.
Теперь связь будет самая лучшая в мире, тырнет будет самым скоростным... Да и вообще Казахстан сразу в 10-ку самых-самых запишут.
...
Им там в правительстве серьёзно заняться нечем?
Теперь связь будет самая лучшая в мире, тырнет будет самым скоростным... Да и вообще Казахстан сразу в 10-ку самых-самых запишут.
...
Им там в правительстве серьёзно заняться нечем?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1031
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 19:07
Цитата:
они не умеют
Skeptic:
Им там в правительстве серьёзно заняться нечем?
Им там в правительстве серьёзно заняться нечем?
они не умеют
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4047
+77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
Отправлено: 14.03.23 - 20:57
Цитата:
Назарбаевские понты в виде ЭКСПО; ЛРТ, саммит ОБСЕ и прочее - может уйдут в прошлое ??
Вопрос: - почему нужно менять +7 на +77 - от этого Казахстану какая МАТЕРИАЛЬНАЯ выгода?? Нужно быть меркантильным - в этом ничего нет плохого и зазорного.
[Исправлено: Gljuk, 14.03.2023 - 21:34]
saba:
страны должен быть свой телефонный код
страны должен быть свой телефонный код
Назарбаевские понты в виде ЭКСПО; ЛРТ, саммит ОБСЕ и прочее - может уйдут в прошлое ??
Вопрос: - почему нужно менять +7 на +77 - от этого Казахстану какая МАТЕРИАЛЬНАЯ выгода?? Нужно быть меркантильным - в этом ничего нет плохого и зазорного.
[Исправлено: Gljuk, 14.03.2023 - 21:34]
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 21:57
Цитата:
Ну и всё таки это политика, те страны, которые кроме России используют +7 являются сателлитами России , что Южная Осетия, что Абхазия. Причём перешли они туда сознательно под крылышко России. Для страны и для нации всегда был важен код самоидентификации, да и для человека тоже. материальной выгоды никакой. но есть чувство самодостаточности, не быть при ком то. а быть самостоятельным
ACROS:
Вопрос: - почему нужно менять +7 на +77 - от этого Казахстану какая МАТЕРИАЛЬНАЯ выгода??
Вопрос: - почему нужно менять +7 на +77 - от этого Казахстану какая МАТЕРИАЛЬНАЯ выгода??
Ну и всё таки это политика, те страны, которые кроме России используют +7 являются сателлитами России , что Южная Осетия, что Абхазия. Причём перешли они туда сознательно под крылышко России. Для страны и для нации всегда был важен код самоидентификации, да и для человека тоже. материальной выгоды никакой. но есть чувство самодостаточности, не быть при ком то. а быть самостоятельным
+77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
Отправлено: 14.03.23 - 22:11
чего то я ничего не пойму, ещё в 2021-ом году
//Новый национальный телефонный код появится у Казахстана. Теперь он будет начинаться с цифр +997.//
источник
Потом в 2022-ом
//"Совместно с Apple проработали вопрос, который мне задавали не один раз – теперь входящий звонок с международным кодом "+77" и "+76" будет отражаться в іPhone как "Казахстан", - отметил Мусин.//
источник
И что опять? Словами одноимённого пользователя - "Хосподи, да какая кому разница, какой код, лишь бы дозвонится можно было."
[Исправлено: Эл-починно, 14.03.2023 - 22:15]
//Новый национальный телефонный код появится у Казахстана. Теперь он будет начинаться с цифр +997.//
Потом в 2022-ом
//"Совместно с Apple проработали вопрос, который мне задавали не один раз – теперь входящий звонок с международным кодом "+77" и "+76" будет отражаться в іPhone как "Казахстан", - отметил Мусин.//
И что опять? Словами одноимённого пользователя - "Хосподи, да какая кому разница, какой код, лишь бы дозвонится можно было."
[Исправлено: Эл-починно, 14.03.2023 - 22:15]
+77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
Отправлено: 14.03.23 - 22:27
Лично я, за ноль семь.
Вне политики и вне конкуренции
Вне политики и вне конкуренции
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 22:29
Цитата:
Вам не понять
Эл-починно:
какой код,
какой код,
Вам не понять
+77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
Отправлено: 14.03.23 - 22:33
Цитата:
Главное, что бы вам всё понятно было.
saba:
Вам не понять
Вам не понять
Главное, что бы вам всё понятно было.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25752
+77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
Отправлено: 14.03.23 - 22:53
Цитата:
Телефонные номера, тлже
будут менять?...
saba:
Вам не понять
Вам не понять
Телефонные номера, тлже
будут менять?...
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 22:55
Цитата:
Зачем. это всего лишь код страны, сами номера останутся. Правда я от городского давно уже отказался, просто не нужен
drakon:
Телефонные номера,
Телефонные номера,
Зачем. это всего лишь код страны, сами номера останутся. Правда я от городского давно уже отказался, просто не нужен
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