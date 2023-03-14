Отправлено: - 16:57

о время недавней поездки в США он встретился с главой Международного союза электросвязи (ITU) и обсудил вопрос о смене телефонного кода Казахстана.

Но я предложил ITU оставить нам +77 вместо +7.

+7, который используется вместе с другими странами

Цитата:Из новостей будущего.Во время поездки в США обсудили вопрос о смене... пола...Цитата:но это же совсем другое дело! Не зря командировочные и зарплату получает.прям сразу это продемонстрирует, что Жана Казакстан - инновационная, высоко развитая страна!Цитата:для справки.+7 — это официальный телефонный код Российской Федерации,Абхазии,Казахстана и Южной ОсетииМаленький и гордый Кавказ можно не считать, а быть вместе с РФ - это не комильфо?