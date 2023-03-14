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≡ Сделали выговор, но не уволили - Чем закончилась история учителя в Рудном, которая не пустила первоклассницу в туалет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46372
Сделали выговор, но не уволили - Чем закончилась история учителя в Рудном, которая не пустила первоклассницу в туалет
Отправлено: 14.03.23 - 22:33
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Конфуз произошел 9 марта в школе №18 им. Абая. Первоклассница на одном из уроков попросилась в туалет, ее отпустили, но когда девочка попросилась в уборную второй раз, учитель решила, что ученица потерпит 7 минут до конца урока.
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1721
Re: Сделали выговор, но не уволили - Чем закончилась история...
Отправлено: 14.03.23 - 22:33
#1
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//В итоге ребенок испражнился под себя.//
Вот тут всё понятно. :-o
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