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≡ +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46372
+77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
Отправлено: 14.03.23 - 16:57
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Телефонный код может измениться в Казахстане с +7 на +77. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9057
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 16:57
#1
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Цитата:
о время недавней поездки в США он встретился с главой Международного союза электросвязи (ITU) и обсудил вопрос о смене телефонного кода Казахстана.

Из новостей будущего.
Во время поездки в США обсудили вопрос о смене... пола...

Цитата:
Но я предложил ITU оставить нам +77 вместо +7.

но это же совсем другое дело! Не зря командировочные и зарплату получает.
прям сразу это продемонстрирует, что Жана Казакстан - инновационная, высоко развитая страна!

Цитата:
+7, который используется вместе с другими странами

для справки.
+7 — это официальный телефонный код Российской Федерации,Абхазии,Казахстана и Южной Осетии
Маленький и гордый Кавказ можно не считать, а быть вместе с РФ - это не комильфо?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12051
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 17:19
#2
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Ну наконец-то дождались. )
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1645
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 18:29
#3
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Цитата:
yudjin:
а быть вместе с РФ - это не комильфо?

К чему сразу политическая подоплёка, тем более те 2 страны никем кроме РФ и Никарагуа по моему в мире не признаны. У каждой страны должен быть свой телефонный код, а реплику про пол вообще считаю неуместной. К Вашему сведению абсолютное большинство населения США гетеросексуалы
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
783
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 18:36
#4
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Ну всё.
Теперь связь будет самая лучшая в мире, тырнет будет самым скоростным... Да и вообще Казахстан сразу в 10-ку самых-самых запишут.
...
Им там в правительстве серьёзно заняться нечем?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1031
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 19:07
#5
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Цитата:
Skeptic:
Им там в правительстве серьёзно заняться нечем?

они не умеют
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4047
+77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
Отправлено: 14.03.23 - 20:57
#6
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Цитата:
saba:
страны должен быть свой телефонный код


Назарбаевские понты в виде ЭКСПО; ЛРТ, саммит ОБСЕ и прочее - может уйдут в прошлое ??
Вопрос: - почему нужно менять +7 на +77 - от этого Казахстану какая МАТЕРИАЛЬНАЯ выгода?? Нужно быть меркантильным - в этом ничего нет плохого и зазорного.

[Исправлено: Gljuk, 14.03.2023 - 21:34]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1645
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 21:57
#7
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Цитата:
ACROS:
Вопрос: - почему нужно менять +7 на +77 - от этого Казахстану какая МАТЕРИАЛЬНАЯ выгода??

Ну и всё таки это политика, те страны, которые кроме России используют +7 являются сателлитами России , что Южная Осетия, что Абхазия. Причём перешли они туда сознательно под крылышко России. Для страны и для нации всегда был важен код самоидентификации, да и для человека тоже. материальной выгоды никакой. но есть чувство самодостаточности, не быть при ком то. а быть самостоятельным
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1721
+77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
Отправлено: 14.03.23 - 22:11
#8
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чего то я ничего не пойму, ещё в 2021-ом году
//Новый национальный телефонный код появится у Казахстана. Теперь он будет начинаться с цифр +997.//
источник
Потом в 2022-ом
//"Совместно с Apple проработали вопрос, который мне задавали не один раз – теперь входящий звонок с международным кодом "+77" и "+76" будет отражаться в іPhone как "Казахстан", - отметил Мусин.//источник

И что опять? :lol: Словами одноимённого пользователя - "Хосподи, да какая кому разница, какой код, лишь бы дозвонится можно было." :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 14.03.2023 - 22:15]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1721
+77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
Отправлено: 14.03.23 - 22:27
#9
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Лично я, за ноль семь.


Вне политики и вне конкуренции :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1645
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 22:29
#10
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Цитата:
Эл-починно:
какой код,

Вам не понять
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1721
+77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
Отправлено: 14.03.23 - 22:33
#11
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Цитата:
saba:
Вам не понять

Главное, что бы вам всё понятно было. :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25752
+77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
Отправлено: 14.03.23 - 22:53
#12
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Цитата:
saba:
Вам не понять

Телефонные номера, тлже
будут менять?... :-o :oops:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1645
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 22:55
#13
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Цитата:
drakon:
Телефонные номера,

Зачем. это всего лишь код страны, сами номера останутся. Правда я от городского давно уже отказался, просто не нужен
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