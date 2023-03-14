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≡ Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис, рассказали в избиркоме Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46372
Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис, рассказали в избиркоме Костанайской области
Отправлено: 14.03.23 - 13:56
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"Вроде бы на каждом столбе есть лица кандидатов, - написала нам читательница. - Но четкой инструкции по выборам нет, а информации о кандидатах еще меньше. И как выбирать - по понравившейся фамилии что ли?». За ответами "НГ" направилась в облизбирком.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
265
Re: Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис,...
Отправлено: 14.03.23 - 13:56
#1
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Вроде на каждом столбе есть лица кандидатов, - написала в редакцию жительница Костаная.

Столбы должны использоваться по прямому назначению, на них должны висеть... коррупционеры.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4047
Re: Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис,...
Отправлено: 14.03.23 - 21:12
#2
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Цитата://связи с расхождением в налоговой декларации.//

Правда или нет, мне рассказали, что уБулата Беисова отменили регистрацию из-за 27 тенге. Неужели это так критично для демократии страны - 27 тенге ??
В точных науках типа сопромат или термех всегда есть предел прочности, или погрешность. Можно и тут ввести такие понятия - как предел погрешности.


А, если серъёзно - ПОТЕШНЫЕ выборы, они и есть ПОТЕШНЫЕ выборы: -всё известно заранее, как например: - Аманат победит; Абиль или как там его - тоже победит.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1645
Re: Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис,...
Отправлено: 14.03.23 - 21:59
#3
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Цитата:
Ильяс:
Столбы должны использоваться по прямому назначению, на них должны висеть... коррупционеры.

Потом будут приходить в страшных снах, как генералу Хлудову столбы с развешанными на них коррупционерами. Лучше не надо.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1645
Re: Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис,...
Отправлено: 14.03.23 - 22:03
#4
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Цитата:
ACROS:
А, если серъёзно - ПОТЕШНЫЕ выборы, они и есть ПОТЕШНЫЕ выборы:

Я ни у одной партии не увидел каких то не бытовых проблем? Раньше философы намечали путь по которому должно пойти человечество, но у нас докторов философских наук пруд пруди, а философов нет
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1645
Re: Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис,...
Отправлено: 14.03.23 - 22:07
#5
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Ак жол, Аманат,Ауыл ит.д, кроме может быть республики. все они сидели в прошлых мажилисах, все единогласно голосовали за привилегии Назарбаеву, потом так же единогласно проголосовали за их снятие. Интересно у них вообще своё мнение присутствует?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13525
Где и как голосовать на выборах в маслихаты и мажилис, рассказали в избиркоме Костанайской области
Отправлено: 14.03.23 - 22:13
#6
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Цитата:
saba:
Ак жол, Аманат,Ауыл ит.д, кроме может быть республики

все кто сейчас в республике бывшие нур отановцы большинством так что тоже замазаны)

Цитата:
Ильяс:
Столбы должны использоваться по прямому назначению, на них должны висеть... коррупционеры.

в китае вон висят
коррупционеров от этого меньше не становиться че то
может дело не кнуте а в прянике?
госслужба у нас получает меньше таксистов естественно туда пойдут люди обогащаться за счет тендеров
и там хоть вешай хоть не вешай

Цитата:
ACROS:
как например: - Аманат победит; Абиль или как там его - тоже победит.

вы абиля в каждом посте про выборы упоминаете так к чему это кокетство "как его там?"))
вы небось его биографию на зубок уже знаете
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