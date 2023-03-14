Прогноз на 5 дней
сильный снегопад-2°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • С-СЗ, 12 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Месяц на возможное примирение — суд прервал рассмотрение спора дачников с акиматом Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46371
Месяц на возможное примирение — суд прервал рассмотрение спора дачников с акиматом Костаная
Отправлено: 14.03.23 - 18:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 14 марта, апелляционная коллегия облсуда начала работу по жалобе на решение специализированного административного суда от 28 ноября 2022 года. Решение отменяет постановление акимата Костаная, которым утвержден проект многоэтажной застройки территории, где сейчас находятся дачи ПК «Юбилейный».
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24131
Re: Месяц на возможное примирение — суд прервал рассмотрение...
Отправлено: 14.03.23 - 18:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох как же повезло дачникам..
Дача стоит теперь 20 лимонов..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS