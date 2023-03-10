Отправлено: - 16:39

saba:

Война нас разлучила к сожалению, вряд ли мы сейчас найдём общий я зык, или

Цитата:У меня с теми, кто за войну, даже когда ее не было, с 2009го мы тут собачимся, не было общего языка.