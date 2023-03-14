Re: Останки убитой собаки обнаружены в Рудном

Отправлено: - 17:44

Вот собачатины не ел.

Но выращенной для этого, как у корейцев, поел бы..

Когда жил в Наримановке, там тоже в 90х многие ели собак.

Оно же полезно как вроде..