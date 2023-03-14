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≡ +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46370
+77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в Казахстане
Отправлено: 14.03.23 - 16:57
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Телефонный код может измениться в Казахстане с +7 на +77. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9057
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 16:57
#1
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Цитата:
о время недавней поездки в США он встретился с главой Международного союза электросвязи (ITU) и обсудил вопрос о смене телефонного кода Казахстана.

Из новостей будущего.
Во время поездки в США обсудили вопрос о смене... пола...

Цитата:
Но я предложил ITU оставить нам +77 вместо +7.

но это же совсем другое дело! Не зря командировочные и зарплату получает.
прям сразу это продемонстрирует, что Жана Казакстан - инновационная, высоко развитая страна!

Цитата:
+7, который используется вместе с другими странами

для справки.
+7 — это официальный телефонный код Российской Федерации,Абхазии,Казахстана и Южной Осетии
Маленький и гордый Кавказ можно не считать, а быть вместе с РФ - это не комильфо?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12049
Re: +77. Как решается вопрос о смене телефонного кода в...
Отправлено: 14.03.23 - 17:19
#2
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Ну наконец-то дождались. )
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