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Костанай занял седьмое место в рейтинге жизни в городах Казахстана за 2022 год
Костанай занял седьмое место в рейтинге жизни в городах Казахстана за 2022 год
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