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≡ Костанай занял седьмое место в рейтинге жизни в городах Казахстана за 2022 год
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46370
Костанай занял седьмое место в рейтинге жизни в городах Казахстана за 2022 год
Отправлено: 14.03.23 - 12:51
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Национальный рейтинг качества жизни по итогам 2022 г подготовил Институт экономических исследований (Economic Research Institute - ERI). Институт изучил 25 городов. Рейтинг включает 3 фактора «Экономика и бизнес», «Человеческие ресурсы» и «Инфраструктура».
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
265
Re: Костанай занял седьмое место в рейтинге жизни в городах...
Отправлено: 14.03.23 - 12:51
#1
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Как сказал Елбасы-1: Миром будут править города-миллионники.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13524
Re: Костанай занял седьмое место в рейтинге жизни в городах...
Отправлено: 14.03.23 - 16:57
#2
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Цитата:
Ильяс:
Как сказал Елбасы-1: Миром будут править города-миллионники.

так и есть это политологи еще в 50ых годах предрекли
что государства все далее будут дробиться на мелкие кусочки а на первое место выйдут монстры города-государства с десятками миллионов населения а остальные территории вокруг с маленьким городами и фермами будут просто обслуживать эти города
то что видим на примере россии с москвой и у нас с астаной по сути вся страна пашет ради одного города
на нашем уровне вся область пашет ради одного костаная который сам ничего по сути не производит а только жрет
в истории человечества уже было такое с греческими и римскими полисами которые зачем-то начали строить империи
откат истории
Цитата:
Лучший результат Костанай показал

лучший результат показал бесполезный Туркестан прыгнув сразу на 19 строчек и Жанаозен на 9 вот что значит не зря бузили в январе сразу в город начали вкладывать
только вся страна теперь и на них пашет
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