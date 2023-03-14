Отправлено: - 16:57

Ильяс:

Как сказал Елбасы-1: Миром будут править города-миллионники.

Лучший результат Костанай показал



Цитата:так и есть это политологи еще в 50ых годах предрекличто государства все далее будут дробиться на мелкие кусочки а на первое место выйдут монстры города-государства с десятками миллионов населения а остальные территории вокруг с маленьким городами и фермами будут просто обслуживать эти городато что видим на примере россии с москвой и у нас с астаной по сути вся страна пашет ради одного городана нашем уровне вся область пашет ради одного костаная который сам ничего по сути не производит а только жретв истории человечества уже было такое с греческими и римскими полисами которые зачем-то начали строить империиоткат историиЦитата:лучший результат показал бесполезный Туркестан прыгнув сразу на 19 строчек и Жанаозен на 9 вот что значит не зря бузили в январе сразу в город начали вкладыватьтолько вся страна теперь и на них пашет