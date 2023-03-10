Прогноз на 5 дней
небольшой снегопад0°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 100% влажность
  • З-СЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 551 из 551«1...549550551
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24120
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.23 - 13:06
#8251
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрая хорошая ветка у дракоши..
Нам бы поучиться у него..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25751
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.23 - 13:08
#8252
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
приезжайте к нам за снегом.

Спасибо. В этом году, у нас,
сввоего - навалом. Это сегодня,.. :lol: :-P
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1635
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.23 - 13:28
#8253
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

У вас только сегодня, а у нас с ноября до апреля, хорошего дня Вам
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1635
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.23 - 13:31
#8254
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Нам бы поучиться у него..

Война нас разлучила к сожалению, вряд ли мы сейчас найдём общий я зык, или будем идти к нему очень долго, надеюсь воевать не будем
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24120
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.23 - 15:48
#8255
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25751
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.23 - 15:51
#8256
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любишь - ездить.
Люби и машину -
чистить... :lol: :-P :-x
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24120
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.23 - 16:38
#8257
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Любишь - ездить. Люби и машину - чистить...

Это ты?
Такой же здоровый..
Тьфу тьфу..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24120
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.23 - 16:39
#8258
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Война нас разлучила к сожалению, вряд ли мы сейчас найдём общий я зык, или

У меня с теми, кто за войну, даже когда ее не было, с 2009го мы тут собачимся, не было общего языка.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25751
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.03.23 - 16:54
#8259
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Война нас разлучила к сожалению

Цитата:
111:
не было общего языка.

Никогда, за войну, я - небыл... :-( :-( :-x
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24120
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.03.23 - 14:47
#8260
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25751
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.03.23 - 14:50
#8261
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цветы, возле дома, начали - цвести.
Хотя 2 дня были под снегом... :lol: :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24120
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.03.23 - 16:39
#8262
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


[Исправлено: 111, 14.03.2023 - 16:39]
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25751
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.03.23 - 16:43
#8263
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, такой домик-парничёк, купил.
Барбаре. Пусть выращивает редиску,
круглый год... :lol: :oops:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12049
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.03.23 - 17:51
#8264
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У вас вроде запрещено своё на огороде выращивать. Соседи увидят, полиция приедит и расстреляет на месте.
Профайл
Страница 551 из 551«1...549550551
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS