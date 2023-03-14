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≡ Останки убитой собаки обнаружены в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46370
Останки убитой собаки обнаружены в Рудном
Отправлено: 14.03.23 - 16:33
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О шокирующей находке в лесопосадке сообщили волонтеры. Жительница города выгуливала собаку в районе тубдиспансера (ул. Парковая) и обнаружила шкуру разделанной собаки, внутренности были сложены на снегу.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25751
Re: Останки убитой собаки обнаружены в Рудном
Отправлено: 14.03.23 - 16:33
#1
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Мясо, ищите, в ресторанах... 8-) :-o
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nmv85
* nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
126
Re: Останки убитой собаки обнаружены в Рудном
Отправлено: 14.03.23 - 16:41
#2
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С такими ценами собаки, голуби и прочая живность скоро пойдет в расход.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12049
Останки убитой собаки обнаружены в Рудном
Отправлено: 14.03.23 - 16:43
#3
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Цитата:
drakon:
Собачатина стала популярной в узких кругах . Можно заказать блюдо домой. Меня приглашали на такую трапезу. Но я отказался, просто привык к класическому мясу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24120
Re: Останки убитой собаки обнаружены в Рудном
Отправлено: 14.03.23 - 17:44
#4
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Вот собачатины не ел.
Но выращенной для этого, как у корейцев, поел бы..
Когда жил в Наримановке, там тоже в 90х многие ели собак.
Оно же полезно как вроде..
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