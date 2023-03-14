Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+1°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 100% влажность
  • Ю, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 794 из 794«1...792793794
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 12:54
#11896
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик, а где - фотки?..

Стейка?
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25746
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 12:59
#11897
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Стейка?

И м... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 13:10
#11898
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И м...

Жаль что нельзя..
Ну хотя бы стейк..
Хотя мяса такого нет у нас..
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25746
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 13:31
#11899
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хотя мяса такого нет у нас..

Стейк жарится из любого мяса... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 13:35
#11900
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Стейк жарится из любого мяса..

Моя что то говорит нет такого, а, мякоти нет, конина с костями.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 13:35
#11901
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На улице погодка та еще..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 13:36
#11902
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но во время дождей хорошо, насчет того, что мы всегда моем окна..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 13:37
#11903
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть она моет, а я страхую ее и держу за ноги..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 13:49
#11904
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и после недолгих манипуляций, заканчиваем туалетной бумагой, окна помыты и снаружи и снутри..

Профайл
Страница 794 из 794«1...792793794
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: drakon, 111, КГСПС

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS