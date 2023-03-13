О, ну наконец то, что то боле менее связное.. Ну приветствуем, с исправлением! Сейчас просто некогда модерировать, пусть это сделают профессионалы.. Не только ведь Флуд надо раскачивать, а и ВВ.. Молодцом!
Класс. Мой отец в семидесятых помню всегда напевал эту песню, последняя остановка 11го, и там дом для жд дорожников. Обычно он ставил стул советский наоборот, облокачивался и смотрел футбол.. Помню как сейчас..
Для меня эти песни не любовь к диктаторскому режиму коммунистов, которые уничтожали казахский народ, у меня эти песни ассоциируются прежде всего с любовью к матери, отцу, к детству.. А если кто то, слушая эти песни, любит Сталина, НКВД, или Берию с Голощекиным, это его проблемы..
Мужчины, сегодня замечательный день, день Стейка и Минета!
Этот праздник придумали как мужской праздник, в противовес Дню святого Валентина, который уже стал женским праздником. Предполагается, что в этот день женщины готовят стейк и делают минет мужчинам[3]. Праздник не имеет официального статуса, это скорее популярный интернет-мем, однако в честь праздника уже выпускаются различные сувениры, а также ему посвящено несколько видеороликов[1][4]. Праздник был широко раскритикован как антифеминистический и патриархальный.
14 марта отмечается Steak and Blowjob Day (День стейка и минета).Его еще называют мужским Днем святого Валентина. В США его придумали именно как праздник-ответ 14 февраля. Как утверждают идеологи Steak and BJ Day, им, мужчинам, не нужно ни роз, ни плюшевых мишек и другой херни. Им нужен просто хороший стейк с кровью и хороший оральный секс.
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