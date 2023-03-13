Отправлено: - 12:12

Vit:

Какие красивые и добрые песни. Да только за них можно любить СССР. А ты его ненавидишь.

Цитата:Это не так.Это получается, что немец, слушая песни с 30х годов, любит нацисткую Германию что ли и хочет стать фашистом?