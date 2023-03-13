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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 793 из 794«1...791792793794»
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Куратор темы: 111
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
609
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.03.23 - 23:30
#11881
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Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
609
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.03.23 - 23:45
#11882
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Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
609
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.03.23 - 23:47
#11883
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Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
609
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.03.23 - 23:50
#11884
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 00:49
#11885
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О, ну наконец то, что то боле менее связное..
Ну приветствуем, с исправлением!
Сейчас просто некогда модерировать, пусть это сделают профессионалы..
Не только ведь Флуд надо раскачивать, а и ВВ..
Молодцом!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 00:53
#11886
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Класс.
Мой отец в семидесятых помню всегда напевал эту песню, последняя остановка 11го, и там дом для жд дорожников.
Обычно он ставил стул советский наоборот, облокачивался и смотрел футбол..
Помню как сейчас..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 00:59
#11887
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Эх, Верасы, Завируха метель завируха..
Жаль что Тихановского не стало..
Эх годы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 01:05
#11888
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Алеся..
Моя первая любовь на новонежинской бригаде..
Эх детство.
1978
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 01:07
#11889
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А эту песню я до сих пор пою своей черноглазой кухарке..

[Исправлено: 111, 14.03.2023 - 01:07]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12046
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 09:55
#11890
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Ах Какие красивые и добрые песни. Да только за них можно любить СССР. А ты его ненавидишь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 12:12
#11891
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Цитата:
Vit:
Какие красивые и добрые песни. Да только за них можно любить СССР. А ты его ненавидишь.

Это не так.
Это получается, что немец, слушая песни с 30х годов, любит нацисткую Германию что ли и хочет стать фашистом?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 12:27
#11892
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Для меня эти песни не любовь к диктаторскому режиму коммунистов, которые уничтожали казахский народ, у меня эти песни ассоциируются прежде всего с любовью к матери, отцу, к детству..
А если кто то, слушая эти песни, любит Сталина, НКВД, или Берию с Голощекиным, это его проблемы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 12:46
#11893
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Мужчины, сегодня замечательный день, день Стейка и Минета!

Этот праздник придумали как мужской праздник, в противовес Дню святого Валентина, который уже стал женским праздником. Предполагается, что в этот день женщины готовят стейк и делают минет мужчинам[3]. Праздник не имеет официального статуса, это скорее популярный интернет-мем, однако в честь праздника уже выпускаются различные сувениры, а также ему посвящено несколько видеороликов[1][4]. Праздник был широко раскритикован как антифеминистический и патриархальный.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24115
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 12:48
#11894
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Еще что то

14 марта отмечается Steak and Blowjob Day (День стейка и минета).Его еще называют мужским Днем святого Валентина. В США его придумали именно как праздник-ответ 14 февраля. Как утверждают идеологи Steak and BJ Day, им, мужчинам, не нужно ни роз, ни плюшевых мишек и другой херни. Им нужен просто хороший стейк с кровью и хороший оральный секс.

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25746
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.03.23 - 12:52
#11895
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Цитата:
111:
Мужчины, сегодня замечательный день, день Стейка и Минета!

Марик, а где - фотки?... :lol: :oops: :-o
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