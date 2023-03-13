Re: Кто такой Жаслан БАЙБАЗАРОВ: серая лошадка или «право...

Отправлено: - 10:44

мне одному интересно,юристу с таким бэкграундом зачем идти в маслихат вообще?

что он там делать будет и для чего?

маслихат и мажилис это орган лоббизма больших фирм

дорожники отправляют своего представителя чтобы тот лоббировал их подряды

газовики своего

коммерсы своего

сельхозники своего

и так далее

и это нормально в любой стране мира так

оставшиеся места оставляют для тихих соглашателей чтобы просто сидели и не отсвечивали когда остальные большие дяди решают свои дела, крикуны в маслихатах все ровно ничего не решают а допущены туда для видимости

и вот зачем этому юристу идти туда? чтобы что? лоббировать свои интересы? или влезать в бюджет в региона? ему всеровно это сделать не позволят и он быстро за энную сумму станет тихим-соглашателем либо еще лучше заведет связи в высших эшелонах и начнет проталкивать или защищать определенную фирму или кампанию как делают сейчас некоторые наши знаменитые юристы области)