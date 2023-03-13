Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Труба держалась из последних сил" - Без отопления в Рудном на день осталось больше 300 домов
"Труба держалась из последних сил" - Без отопления в Рудном на день осталось больше 300 домов
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46364
"Труба держалась из последних сил" - Без отопления в Рудном на день осталось больше 300 домов
Отправлено: 13.03.23 - 21:34
Авария на теплосетях в Рудном произошла сегодня, 13 марта. По данным акимата, первое сообщение о не поступило коммунальным службам в 4:20 утра. Порыв произошел возле дома №26 по ул. Горняков. Это всего в нескольких сотнях метра от места, где в январе ликвидировали аварии под присмотром президента.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1030
Re: "Труба держалась из последних сил" - Без отопления...
Отправлено: 13.03.23 - 21:34
111
где твоя вездессущая писанина? Рудный, вроде как, твой город.
где твоя вездессущая писанина? Рудный, вроде как, твой город.
Re: "Труба держалась из последних сил" - Без отопления...
Отправлено: 13.03.23 - 21:35
Опять чешут..
Типа при 75 не прорвет..
Кто то верит этой лапше на уши?
А может вообще холодную воду пустить по батареям и ничего нигде не прорвет по логике?
Типа при 75 не прорвет..
Кто то верит этой лапше на уши?
А может вообще холодную воду пустить по батареям и ничего нигде не прорвет по логике?
"Труба держалась из последних сил" - Без отопления в Рудном на день осталось больше 300 домов
Отправлено: 13.03.23 - 21:40
Цитата:
А что там писать?
Наоборот, пусть больше рвет, пусть замораживается город.
Зато хоть что то начнут делать, а не подачки с Комбината трясти по 150 миллионов долларов или ойро на день рождения Ельбасы и содержание футбольных клубов..
[Исправлено: 111, 13.03.2023 - 21:41]
electro:
писанина? Рудный, вроде как, твой город.
писанина? Рудный, вроде как, твой город.
А что там писать?
Наоборот, пусть больше рвет, пусть замораживается город.
Зато хоть что то начнут делать, а не подачки с Комбината трясти по 150 миллионов долларов или ойро на день рождения Ельбасы и содержание футбольных клубов..
[Исправлено: 111, 13.03.2023 - 21:41]
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1047
Re: "Труба держалась из последних сил" - Без отопления...
Отправлено: 13.03.23 - 22:03
Цитата:
А лягнуть Россию забыл, я вас не узнаю!
111:
Типа при 75 не прорвет.. Кто то верит этой лапше на уши?
Типа при 75 не прорвет.. Кто то верит этой лапше на уши?
А лягнуть Россию забыл, я вас не узнаю!
Re: "Труба держалась из последних сил" - Без отопления...
Отправлено: 13.03.23 - 22:06
Цитата:
Здесь физика, а не логика!
111:
ничего нигде не прорвет по логике?
ничего нигде не прорвет по логике?
Здесь физика, а не логика!
"Труба держалась из последних сил" - Без отопления в Рудном на день осталось больше 300 домов
Отправлено: 13.03.23 - 22:17
Цитата:
Еще один врун..
Какая физика?
Тут логика!
При 80ти железо не расширяется и такое же, как при нуле градусов, а при 85ти пожалуйста!
Расширилось!
Ты то мне сказки не рассказывай..
Филипп Филиппович:
Здесь физика, а не логика
Здесь физика, а не логика
Еще один врун..
Какая физика?
Тут логика!
При 80ти железо не расширяется и такое же, как при нуле градусов, а при 85ти пожалуйста!
Расширилось!
Ты то мне сказки не рассказывай..
"Труба держалась из последних сил" - Без отопления в Рудном на день осталось больше 300 домов
Отправлено: 13.03.23 - 22:18
Цитата:
Как это соотносится к теме?
Троллить вздумали?
Дантист:
лягнуть Россию
лягнуть Россию
Как это соотносится к теме?
Троллить вздумали?
"Труба держалась из последних сил" - Без отопления в Рудном на день осталось больше 300 домов
Отправлено: 13.03.23 - 22:32
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1717
"Труба держалась из последних сил" - Без отопления в Рудном на день осталось больше 300 домов
Отправлено: 13.03.23 - 23:55
Комментарий проходит проверку.
"Труба держалась из последних сил" - Без отопления в Рудном на день осталось больше 300 домов
Отправлено: 14.03.23 - 00:41
Цитата:
Очередная ложь.
Я вот это, что ты выклал, знаю еще лет с двух.
Но обсуждаем же другое, как, до 80ти градусов труба не расширяется, а расширяется только с 80ти до 85ти!
Я пробовал и при 50ти, труба от пылесоса расширяется..
С нуля градусов!
А тут вы преподносите так, что железо расширяется только от 80ти до 85ти!
Это не физика..
Это пример тупой логики вам на уши и вы верите ей..
Эл-починно:
Какая логика, физика тут
Какая логика, физика тут
Очередная ложь.
Я вот это, что ты выклал, знаю еще лет с двух.
Но обсуждаем же другое, как, до 80ти градусов труба не расширяется, а расширяется только с 80ти до 85ти!
Я пробовал и при 50ти, труба от пылесоса расширяется..
С нуля градусов!
А тут вы преподносите так, что железо расширяется только от 80ти до 85ти!
Это не физика..
Это пример тупой логики вам на уши и вы верите ей..
"Труба держалась из последних сил" - Без отопления в Рудном на день осталось больше 300 домов
Отправлено: 14.03.23 - 00:44
Цитата:
И в твоем примере нет ничего, что может объяснить расширение железа от 80ти до 85ти..
Хотя это физика?
И где это расширение от 80ти до 85ти там описано?
А с нуля до 80ти якобы его нет?
Это еще одна маленькая ложь от тебя..
Эл-починно:
Какая логика, физика тут
Какая логика, физика тут
И в твоем примере нет ничего, что может объяснить расширение железа от 80ти до 85ти..
Хотя это физика?
И где это расширение от 80ти до 85ти там описано?
А с нуля до 80ти якобы его нет?
Это еще одна маленькая ложь от тебя..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать