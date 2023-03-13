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"Труба держалась из последних сил" - Без отопления в Рудном на день осталось больше 300 домов
"Труба держалась из последних сил" - Без отопления в Рудном на день осталось больше 300 домов
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