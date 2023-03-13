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Жителя Рудного, который облил керосином и поджег соседку с 4-летним ребенком, признал невменяемым суд в Костанае
Жителя Рудного, который облил керосином и поджег соседку с 4-летним ребенком, признал невменяемым суд в Костанае
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