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≡ Жителя Рудного, который облил керосином и поджег соседку с 4-летним ребенком, признал невменяемым суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46364
Жителя Рудного, который облил керосином и поджег соседку с 4-летним ребенком, признал невменяемым суд в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 11:36
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Женщина и ребенок до сих пор продолжают лечение. Невменяемость поджигателя доказывали с помощью пяти психолого-психиатрических экспертиз, из которых четыре провели на стадии досудебного расследования и одну дополнительно назначил суд.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
782
Re: Жителя Рудного, который облил керосином и поджог соседку с...
Отправлено: 13.03.23 - 11:36
#1
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Остаётся надеяться, что он там останется пожизненно.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5947
Re: Жителя Рудного, который облил керосином и поджог соседку с...
Отправлено: 13.03.23 - 11:44
#2
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"человека, представляющего социальную опасность
У меня есть подозрения, таковыми являются очень много граждан вокруг, в этом убедился когда работал курьером. У одного в комнате огромная гора около метра из пивных банок. Другой питался только пиццей, не потому что два раза в день была заявка на этот адрес,он любил коробки аккуратно из под пиццы складывать в прихожей. Про любителей животных деликатно промолчу, хотя чесалось спросить чего они так, а что у них на уме?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
782
Жителя Рудного, который облил керосином и поджог соседку с 4-летним ребенком, признал невменяемым суд в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 12:00
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

:-) Все мы с отклонениями. Особенно с точек зрения окружающих.
Психи бывают тихими и психи бывают буйными.
Этот - из буйных. Пусть сидит в лечебнице всю оставшуюся жизнь.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3399
Re: Жителя Рудного, который облил керосином и поджог соседку с...
Отправлено: 13.03.23 - 12:08
#4
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Цитата:
облил керосином и поджог

Источник:


Поджог - существительное, пишется"о"
Поджёг - что сделал, глагол, пишется "ё"
Не хотела тыкать, но ошибки в НГ стали слишком часты и слишком грубы
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1638
Жителя Рудного, который облил керосином и поджог соседку с 4-летним ребенком, признал невменяемым суд в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 12:24
#5
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Цитата:
таноми52:
Не хотела тыкать, но ошибки в НГ стали слишком часты и слишком грубы

Спасибо, исправил в тексте. В заголовке исправлю чуть позже.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1720
Re: Жителя Рудного, который облил керосином и поджег соседку с...
Отправлено: 13.03.23 - 19:40
#6
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Цитата:
Skeptic:

Завтра доктора скажут вылечили и он на свободе
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
782
Жителя Рудного, который облил керосином и поджег соседку с 4-летним ребенком, признал невменяемым суд в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 20:22
#7
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Цитата:
КГСПС:
Завтра доктора скажут вылечили и он на свободе

То и страшно...
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
609
Re: Жителя Рудного, который облил керосином и поджег соседку с...
Отправлено: 13.03.23 - 22:10
#8
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Цитата:
В результате преступных деяний потерпевшей Беловец приченены термические ожоги 

Казнить нельзя помиловать.
Великий и могучий русский язык.
Потерпевшая преступно сама себе причинила ожоги?
Или где-то кто-то забыл запятую поставить.
Всего лишь.
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