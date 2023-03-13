Re: Кто такой Жаслан БАЙБАЗАРОВ: серая лошадка или «право...

Отправлено: - 19:43

Если всё это так - то молодец, но это не значит что ему надо быть ОБЯЗАТЕЛЬНО депутатом маслихата. Классный и добропорядочный юрист - это в наше время БОЛЬШАЯ редкость.



Сайлау - почему вы к нему не обратились ? Милицейская подстава - это видать его конёк.