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≡ Кто такой Жаслан БАЙБАЗАРОВ: серая лошадка или «право имеет»?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46364
Кто такой Жаслан БАЙБАЗАРОВ: серая лошадка или «право имеет»?
Отправлено: 13.03.23 - 19:43
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Каждый из вас может провести собственное расследование на эту тему, ведь достаточно ввести имя кандидата в поисковике: Гугл и Яндекс знают многое и помнят все. Жаслан Байбазаров в этом смысле – легкая «добыча» для интересующихся. Кто же он, кандидат в депутаты Костанайского облмаслихата, идущий на выборы самовыдвиженцем?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4045
Re: Кто такой Жаслан БАЙБАЗАРОВ: серая лошадка или «право...
Отправлено: 13.03.23 - 19:43
#1
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Если всё это так - то молодец, но это не значит что ему надо быть ОБЯЗАТЕЛЬНО депутатом маслихата. Классный и добропорядочный юрист - это в наше время БОЛЬШАЯ редкость.

Сайлау - почему вы к нему не обратились ? Милицейская подстава - это видать его конёк.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1321
Re: Кто такой Жаслан БАЙБАЗАРОВ: серая лошадка или «право...
Отправлено: 13.03.23 - 21:57
#2
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Такой человек если попадёт во власть, то как он там выживет? Там же все «за», всё единогласно. Трудно ему придётся. Или станет «как все». Но я бы за него проголосовал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24095
Re: Кто такой Жаслан БАЙБАЗАРОВ: серая лошадка или «право...
Отправлено: 13.03.23 - 22:03
#3
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Помню фильм был, Адвокат дьявола.
Или другой Линкольн для Адвоката..
Все ли такие святые адвокаты, которые выигрывают дела?
Дел то множество всяких..
Да, все они умеют договариваться с прокурорами, властью, может это и похвально..
А может наоборот..
Кому как..
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