Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-2°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46364
О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 15:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об изменениях в присвоения статуса «застрахован» сегодня, 13 марта, рассказал на брифинге директор филиала по Костанайской области НАО "Фонд социального медицинского страхования" Батырбек НУРГАЛИЕВ.
Читать новость

V
§ Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
12
Re: О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС...
Отправлено: 13.03.23 - 15:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день НГ и читателям!
Мне одному кажется, что ОСМС это налог на медицинское обслуживание, которое по конституции должно быть бесплатным?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12045
Re: О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС...
Отправлено: 13.03.23 - 18:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё переживают за деньги, оплатите вовремя, оплатите заранее Скажите а толку? Что б получить услугу в той же поликлинике, можно умереть. Уж лучше переплатить в платной клиники . А не использованые мои отчисление,прошу вернуть в мой карман. .
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24091
О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 18:33
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Уж лучше переплатить в платной клиники . А не использованые

Я когда разбирался, что у меня, от чего пережим артерий в районе шеи, без ОСМС в частных клиниках заплатил бы под миллион тенге вместе с лечением.
Это минимум.
А так обошлось в районе 150ти тысяч и лечение в городской больнице.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4045
Re: О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС...
Отправлено: 13.03.23 - 19:54
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
прошу вернуть в мой карман.


Изучите внимательно что вам положено по ОСМС - неплохая система в общем то, особенно для тех у кого дорогостоящее лечение, да и от простых и несложных заболевании - от ОСМС есть толк. Препараты и процедуры - они везде одинаковые - всё остальное зависит от квалификации и умения персонала.

Перебор с деньгами, я считаю - это когда ДЕНЬГИ с ОСМС пошли во время пандемии на повышенную оплату медицинским работникам. Нецелевое использование в общем то.
Для этого есть государственный бюджет, хотя вы лично и многие не будут против этого возражать - они то вас спасли от короны.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9330
О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 20:20
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
ОСМС - неплохая система в общем то

Да,неплохая,но успех лечения зачастую зависит от оперативности,чем быстрее поставили диагноз и начали лечение,тем больше шансов на выздоровление,а вот тут система даёт сбой,так как по ОСМС везде очереди зачастую до двух недель.
Зато к платному специалисту можно записаться в течение 3-4 дней максимум неделя,вот поэтому я оплачиваю ОСМС,но если, что заболело всё равно иду к платному.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12045
О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 21:42
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Цитата:
ACROS:

Пожалуй соглашусь с вами. Операции и серьёзное лечение без осмс не обойтись. У меня друг в онкологии, там одна только химия на лям получается а их кучу делают.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24091
О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 21:50
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Пожалуй соглашусь с вами. Операции и серьёзное лечение без осмс не обойтись.

Особенно у кого хроническое.
С молодости и не одно десятилетие.
Те же почки..
Ну 30 лет допустим болезнь идет.
Раз в пятилетку, ты можешь подождать пару недель, чтобы встать на аппарат, сделать цветное фото, раздробить камни, или шунт очередной поставить на время, для прохода всех камушков..
Ну пусть это займет полтора месяца даже.
Почки больны 30 лет и их не вылечат тебе сразу никогда, никакие супербыстрые врачи..
То же самое и со всякими болезнями печени, желчных пузырей и тд..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24091
О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 21:53
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
только химия на лям

На почках тот же гемодиализ, дорогое удовольствие.
А без него просто помрешь..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 47, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS