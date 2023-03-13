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Авария на теплосетях в Рудном произошла сегодня, 13 марта. По данным акимата, первое сообщение о не поступило коммунальным службам в 4:20 утра. Порыв произошел возле дома №26 по ул. Горняков. Это всего в нескольких сотнях метра от места, где в январе ликвидировали аварии под присмотром президента.