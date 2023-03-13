Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-2°C
  • 768 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • ЮВ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Труба держалась из последних сил" - Без отопления в Рудном на день осталось больше 300 домов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46364
"Труба держалась из последних сил" - Без отопления в Рудном на день осталось больше 300 домов
Отправлено: 13.03.23 - 21:34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария на теплосетях в Рудном произошла сегодня, 13 марта. По данным акимата, первое сообщение о не поступило коммунальным службам в 4:20 утра. Порыв произошел возле дома №26 по ул. Горняков. Это всего в нескольких сотнях метра от места, где в январе ликвидировали аварии под присмотром президента.
Читать новость

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1030
Re: "Труба держалась из последних сил" - Без отопления...
Отправлено: 13.03.23 - 21:34
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
111
где твоя вездессущая писанина? Рудный, вроде как, твой город.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24091
Re: "Труба держалась из последних сил" - Без отопления...
Отправлено: 13.03.23 - 21:35
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять чешут..
Типа при 75 не прорвет..
Кто то верит этой лапше на уши?
А может вообще холодную воду пустить по батареям и ничего нигде не прорвет по логике?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24091
"Труба держалась из последних сил" - Без отопления в Рудном на день осталось больше 300 домов
Отправлено: 13.03.23 - 21:40
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
писанина? Рудный, вроде как, твой город.

А что там писать?
Наоборот, пусть больше рвет, пусть замораживается город.
Зато хоть что то начнут делать, а не подачки с Комбината трясти по 150 миллионов долларов или ойро на день рождения Ельбасы и содержание футбольных клубов..

[Исправлено: 111, 13.03.2023 - 21:41]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 43
Зарегистрированные пользователи: drakon, 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS