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О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46364
О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 15:47
Об изменениях в присвоения статуса «застрахован» сегодня, 13 марта, рассказал на брифинге директор филиала по Костанайской области НАО "Фонд социального медицинского страхования" Батырбек НУРГАЛИЕВ.
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V
(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.11.19
- Сообщений:
- 12
Re: О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС...
Отправлено: 13.03.23 - 15:47
Добрый день НГ и читателям!
Мне одному кажется, что ОСМС это налог на медицинское обслуживание, которое по конституции должно быть бесплатным?
Мне одному кажется, что ОСМС это налог на медицинское обслуживание, которое по конституции должно быть бесплатным?
Re: О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС...
Отправлено: 13.03.23 - 18:12
Всё переживают за деньги, оплатите вовремя, оплатите заранее Скажите а толку? Что б получить услугу в той же поликлинике, можно умереть. Уж лучше переплатить в платной клиники . А не использованые мои отчисление,прошу вернуть в мой карман. .
О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 18:33
Цитата:
Я когда разбирался, что у меня, от чего пережим артерий в районе шеи, без ОСМС в частных клиниках заплатил бы под миллион тенге вместе с лечением.
Это минимум.
А так обошлось в районе 150ти тысяч и лечение в городской больнице.
Vit:
Уж лучше переплатить в платной клиники . А не использованые
Уж лучше переплатить в платной клиники . А не использованые
Я когда разбирался, что у меня, от чего пережим артерий в районе шеи, без ОСМС в частных клиниках заплатил бы под миллион тенге вместе с лечением.
Это минимум.
А так обошлось в районе 150ти тысяч и лечение в городской больнице.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4045
Re: О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС...
Отправлено: 13.03.23 - 19:54
Цитата:
Изучите внимательно что вам положено по ОСМС - неплохая система в общем то, особенно для тех у кого дорогостоящее лечение, да и от простых и несложных заболевании - от ОСМС есть толк. Препараты и процедуры - они везде одинаковые - всё остальное зависит от квалификации и умения персонала.
Перебор с деньгами, я считаю - это когда ДЕНЬГИ с ОСМС пошли во время пандемии на повышенную оплату медицинским работникам. Нецелевое использование в общем то.
Для этого есть государственный бюджет, хотя вы лично и многие не будут против этого возражать - они то вас спасли от короны.
Vit:
прошу вернуть в мой карман.
прошу вернуть в мой карман.
Изучите внимательно что вам положено по ОСМС - неплохая система в общем то, особенно для тех у кого дорогостоящее лечение, да и от простых и несложных заболевании - от ОСМС есть толк. Препараты и процедуры - они везде одинаковые - всё остальное зависит от квалификации и умения персонала.
Перебор с деньгами, я считаю - это когда ДЕНЬГИ с ОСМС пошли во время пандемии на повышенную оплату медицинским работникам. Нецелевое использование в общем то.
Для этого есть государственный бюджет, хотя вы лично и многие не будут против этого возражать - они то вас спасли от короны.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9330
О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 20:20
Цитата:
Да,неплохая,но успех лечения зачастую зависит от оперативности,чем быстрее поставили диагноз и начали лечение,тем больше шансов на выздоровление,а вот тут система даёт сбой,так как по ОСМС везде очереди зачастую до двух недель.
Зато к платному специалисту можно записаться в течение 3-4 дней максимум неделя,вот поэтому я оплачиваю ОСМС,но если, что заболело всё равно иду к платному.
ACROS:
ОСМС - неплохая система в общем то
ОСМС - неплохая система в общем то
Да,неплохая,но успех лечения зачастую зависит от оперативности,чем быстрее поставили диагноз и начали лечение,тем больше шансов на выздоровление,а вот тут система даёт сбой,так как по ОСМС везде очереди зачастую до двух недель.
Зато к платному специалисту можно записаться в течение 3-4 дней максимум неделя,вот поэтому я оплачиваю ОСМС,но если, что заболело всё равно иду к платному.
О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 21:42
Цитата:
Пожалуй соглашусь с вами. Операции и серьёзное лечение без осмс не обойтись. У меня друг в онкологии, там одна только химия на лям получается а их кучу делают.
111:Цитата:
ACROS:
Пожалуй соглашусь с вами. Операции и серьёзное лечение без осмс не обойтись. У меня друг в онкологии, там одна только химия на лям получается а их кучу делают.
О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 21:50
Цитата:
Особенно у кого хроническое.
С молодости и не одно десятилетие.
Те же почки..
Ну 30 лет допустим болезнь идет.
Раз в пятилетку, ты можешь подождать пару недель, чтобы встать на аппарат, сделать цветное фото, раздробить камни, или шунт очередной поставить на время, для прохода всех камушков..
Ну пусть это займет полтора месяца даже.
Почки больны 30 лет и их не вылечат тебе сразу никогда, никакие супербыстрые врачи..
То же самое и со всякими болезнями печени, желчных пузырей и тд..
Vit:
Пожалуй соглашусь с вами. Операции и серьёзное лечение без осмс не обойтись.
Пожалуй соглашусь с вами. Операции и серьёзное лечение без осмс не обойтись.
Особенно у кого хроническое.
С молодости и не одно десятилетие.
Те же почки..
Ну 30 лет допустим болезнь идет.
Раз в пятилетку, ты можешь подождать пару недель, чтобы встать на аппарат, сделать цветное фото, раздробить камни, или шунт очередной поставить на время, для прохода всех камушков..
Ну пусть это займет полтора месяца даже.
Почки больны 30 лет и их не вылечат тебе сразу никогда, никакие супербыстрые врачи..
То же самое и со всякими болезнями печени, желчных пузырей и тд..
О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 21:53
Цитата:
На почках тот же гемодиализ, дорогое удовольствие.
А без него просто помрешь..
Vit:
только химия на лям
только химия на лям
На почках тот же гемодиализ, дорогое удовольствие.
А без него просто помрешь..
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