Отправлено: - 19:54

Vit:

прошу вернуть в мой карман.

Цитата:Изучите внимательно что вам положено по ОСМС - неплохая система в общем то, особенно для тех у кого дорогостоящее лечение, да и от простых и несложных заболевании - от ОСМС есть толк. Препараты и процедуры - они везде одинаковые - всё остальное зависит от квалификации и умения персонала.Перебор с деньгами, я считаю - это когда ДЕНЬГИ с ОСМС пошли во время пандемии на повышенную оплату медицинским работникам. Нецелевое использование в общем то.Для этого есть государственный бюджет, хотя вы лично и многие не будут против этого возражать - они то вас спасли от короны.