Отправлено: - 18:33

Vit:

Уж лучше переплатить в платной клиники . А не использованые

Цитата:Я когда разбирался, что у меня, от чего пережим артерий в районе шеи, без ОСМС в частных клиниках заплатил бы под миллион тенге вместе с лечением.Это минимум.А так обошлось в районе 150ти тысяч и лечение в городской больнице.