Прогноз на 5 дней
ясно-1°C
  • 769 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • В-ЮВ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46361
О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 15:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об изменениях в присвоения статуса «застрахован» сегодня, 13 марта, рассказал на брифинге директор филиала по Костанайской области НАО "Фонд социального медицинского страхования" Батырбек НУРГАЛИЕВ.
Читать новость

V
§ Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
12
Re: О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС...
Отправлено: 13.03.23 - 15:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день НГ и читателям!
Мне одному кажется, что ОСМС это налог на медицинское обслуживание, которое по конституции должно быть бесплатным?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12044
Re: О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС...
Отправлено: 13.03.23 - 18:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё переживают за деньги, оплатите вовремя, оплатите заранее Скажите а толку? Что б получить услугу в той же поликлинике, можно умереть. Уж лучше переплатить в платной клиники . А не использованые мои отчисление,прошу вернуть в мой карман. .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24086
О самом быстром способе стать застрахованным в системе ФСМС рассказали на брифинге в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 18:33
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Уж лучше переплатить в платной клиники . А не использованые

Я когда разбирался, что у меня, от чего пережим артерий в районе шеи, без ОСМС в частных клиниках заплатил бы под миллион тенге вместе с лечением.
Это минимум.
А так обошлось в районе 150ти тысяч и лечение в городской больнице.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS