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≡ Внимание!!! Информация для кандидатов в депутаты, доверенных лиц и наблюдателей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46361
Внимание!!! Информация для кандидатов в депутаты, доверенных лиц и наблюдателей
Отправлено: 12.03.23 - 23:37
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19 марта состоятся выборы в Мажилис и в городской и областной маслихаты. Для избежания фальсификаций на избирательных участках прошу Вас принять следующие меры
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5947
Re: Внимание!!! Информация для кандидатов в депутаты, доверенных...
Отправлено: 12.03.23 - 23:37
#1
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Всё верно говорит Ильяс. Однако, нынешние выборы уж очень и даже через чур демократичны. Самовыдвижение и прочее от лукавого. Я приветствую две партии конкурентные чтобы бились выворачивая друг другу изнанку. А это?
Там кучка тут кучка как-то много слов чем дела
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24085
Внимание!!! Информация для кандидатов в депутаты, доверенных лиц и наблюдателей
Отправлено: 12.03.23 - 23:41
#2
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За этих нечего и голосовать.
Давно уже все куплено..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3072
Re: Внимание!!! Информация для кандидатов в депутаты, доверенных...
Отправлено: 13.03.23 - 10:39
#3
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Вброс голосов людей, не пришедших на голосование давно является традицией в казахстанском голосовании. Мне думается, что если бы государство было заинтересовано в прозрачном и демократичном голосовании, то давно бы уже придумало против этого какую нибудь безотказную фишку. Типа - у каждого человека имеется цифровая электронная подпись, без которой ему не выдадут бюллетень и с соответствующей отметкой в списке избирателей.
Можно много придумать на эту тему, но кому оно надо? :-x
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13520
Re: Внимание!!! Информация для кандидатов в депутаты, доверенных...
Отправлено: 13.03.23 - 10:49
#4
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Смешно будет если окажется что без всяких вбросов победит "не тот кто надо" то как дальше ныть? ведь понятно же что в любом случае нытики не примут не удобного для себя кандидата
а тут на тебе какая подляна от Ильяса
все подсчитано))
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
520
Re: Внимание!!! Информация для кандидатов в депутаты, доверенных...
Отправлено: 13.03.23 - 10:52
#5
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Зато на ЕНТ готовы каждый шаг фиксировать, с трансляцией в сеть и так далее)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4043
Re: Внимание!!! Информация для кандидатов в депутаты, доверенных...
Отправлено: 13.03.23 - 13:46
#6
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Цитата:
Козлов я:
Можно много придумать на эту тему,


Проводить голосование при помощи ЭЦП - это наверное, один из способов борьбы против ФАЛЬЦИФИКАЦИИ!
Мы же через ЕГОВ с помощью ЭЦП оформляем и имущество и много его ещё; посредством ЭЦП и кода перегеняем многомиллионные переводы и всё это - лёжа на диване - и всё работает, сбоя практически нет.
Точно так же нужно провести выборы - какая экономия для страны - не надо столько избирательных комиссии, платить людям, содержать помещении, автотранспорт, затраты на кандидатов их рекламу, канцтовары, изготовление бюллетней, связь, охрана бюллетней и их сопровождение и прочие хозяйственно-административные расходы.
На выходе мы, вернее власть, получит - самые ЧЕСТНЫЕ и самые СПРАВЕДЛИВЫЕ выборы.

Вопрос, всего лишь в политической воле ОДНОГО человека, который обьявил курс, как бы в НОВЫЙ казахстан и к тому же в СПРАВЕДЛИВЫЙ, и захочет ли этого его СВИТА ??
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
294
Re: Внимание!!! Информация для кандидатов в депутаты, доверенных...
Отправлено: 13.03.23 - 15:57
#7
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Цитата:
ACROS:
Проводить голосование при помощи ЭЦП - это наверное, один из способов борьбы против ФАЛЬЦИФИКАЦИИ!

Ну тут не совсем соглашусь с вами.... Т.к. голосование у нас тайное, что по идее должно уберечь от преследования по "поставленной галочке"... Тут я думаю другой механизм лучше использовать. Сейчас внедрено Face ID... где по лицу определяется человек путем сверки с базой данных МВД. Что мешает прикрутить к нему принтер и печатать бюллетень для голосования. Вот вам и точная цифра явившихся на голосование.... (ну естественно при запрете повторной печати, при тех сбое гражданин имеет право учувствовать во 2м туре где считают только "сбойных" граждан к примеру, и норма сбоя не более 5% от общего числа голосовавших, при прошении порога перевыборы.) Ну это для начала....
Ну если посчитают что это дорого пусть хотя бы вносят в базу кто получил бюлюень а кто нет. Что позволит гражданам в базе егов проверить проголосовал он или нет....
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