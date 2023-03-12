Отправлено: - 15:57

ACROS:

Проводить голосование при помощи ЭЦП - это наверное, один из способов борьбы против ФАЛЬЦИФИКАЦИИ!

Цитата:Ну тут не совсем соглашусь с вами.... Т.к. голосование у нас тайное, что по идее должно уберечь от преследования по "поставленной галочке"... Тут я думаю другой механизм лучше использовать. Сейчас внедрено Face ID... где по лицу определяется человек путем сверки с базой данных МВД. Что мешает прикрутить к нему принтер и печатать бюллетень для голосования. Вот вам и точная цифра явившихся на голосование.... (ну естественно при запрете повторной печати, при тех сбое гражданин имеет право учувствовать во 2м туре где считают только "сбойных" граждан к примеру, и норма сбоя не более 5% от общего числа голосовавших, при прошении порога перевыборы.) Ну это для начала....Ну если посчитают что это дорого пусть хотя бы вносят в базу кто получил бюлюень а кто нет. Что позволит гражданам в базе егов проверить проголосовал он или нет....