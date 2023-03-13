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≡ Вес 6 700 г и рост 69 см - Девочка-гигант родилась в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46361
Вес 6 700 г и рост 69 см - Девочка-гигант родилась в Костанае
Отправлено: 13.03.23 - 14:41
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"Плод-гигант" - так врачи называют малышей, чей вес при рождении превышает норму. В акушерской практике младенец с весом 4-5 кг принято считать гигантским. 6 кг и более - это по-настоящему редкость, говорят в перинатальном центре.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7479
Re: Вес 6 700 г и рост 69 см - Девочка-гигант родилась в...
Отправлено: 13.03.23 - 14:41
#1
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Согласно сайту Книги рекордов Гиннесса, самым крупным ребенком в истории считается мальчик, родившийся в США 19 января 1879 года у матери, чей рост составлял два метра 41 сантиметр. Новорожденный весил 9,98 килограмма и был ростом 71,2 сантиметра. Ребенок скончался через 11 часов после появления на свет.
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