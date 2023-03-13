Отправлено: - 13:55

Vit:

Напомни кто из Казахстана спрятался в Европе

Цитата:Цена покупки: неизвестна Владельцы: Тимур Кулибаев Площадь: 20 гектаров; дом 3200 квадратных метров (по оценочным данным) 13 спален; по меньшей мере 19 ванных комнат и один бассейн, домашний кинотеатр, три сауны, большой гараж для элитных автомобилей Недвижимость расположена на южном склоне холма с видом на средиземноморское побережье Испании. Большое поместье, известное как Can Juncadella, было построено испанским промышленником в конце Второй мировой войны. Позже его купила японская компания, которая использовала здание как школу, которой она управляла.Среди местных жителей широко распространено мнение, что поместье «принадлежит» бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Эта теория опирается на вынесенное в ноябре 2012 года постановление суда соседнего курортного города Бланес. В постановлении говорится, что особняк «считается собственностью президента Республики Казахстан». По неподтвержденным сообщениям СМИ, Назарбаев лично присутствовал на вечеринке в этом поместье.