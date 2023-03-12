Отправлено: - 13:46

Козлов я:

Можно много придумать на эту тему,

Цитата:Проводить голосование при помощи ЭЦП - это наверное, один из способов борьбы против ФАЛЬЦИФИКАЦИИ!Мы же через ЕГОВ с помощью ЭЦП оформляем и имущество и много его ещё; посредством ЭЦП и кода перегеняем многомиллионные переводы и всё это - лёжа на диване - и всё работает, сбоя практически нет.Точно так же нужно провести выборы - какая экономия для страны - не надо столько избирательных комиссии, платить людям, содержать помещении, автотранспорт, затраты на кандидатов их рекламу, канцтовары, изготовление бюллетней, связь, охрана бюллетней и их сопровождение и прочие хозяйственно-административные расходы.На выходе мы, вернее власть, получит - самые ЧЕСТНЫЕ и самые СПРАВЕДЛИВЫЕ выборы.Вопрос, всего лишь в политической воле ОДНОГО человека, который обьявил курс, как бы в НОВЫЙ казахстан и к тому же в СПРАВЕДЛИВЫЙ, и захочет ли этого его СВИТА ??