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≡ В Рудном вновь авария на теплосетях, изменен маршрут движения автобусов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46359
В Рудном вновь авария на теплосетях, изменен маршрут движения автобусов
Отправлено: 13.03.23 - 09:51
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Временно перекрыты улицы Горняков от Мира до Строительной; ул. Дзержинского от Горняков до 40 лет Октября. В связи с этим будет изменен график движения автобусных маршрутов через эти улицы, сообщает rudny_official.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4043
Re: В Рудном вновь авария на теплосетях, изменен маршрут...
Отправлено: 13.03.23 - 09:51
#1
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Цитата://температуру воды на теплосетях в Рудном перестали поднимать выше 80 градусов.//

Для лохов, что ли, написали: первый раз слышу что бы от температуры воды случались прорывы. Наверное, банально экономят, или готовый ответ на вопрос, почему холодно в квартирах - "...да потому что нельзя поднимать температуру, а то начнёт рвать трубы..."
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
781
В Рудном вновь авария на теплосетях, изменен маршрут движения автобусов
Отправлено: 13.03.23 - 09:59
#2
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Для тех, кто в школе физику не учил: при нагревании тела расширяются.
А расширение трубы означает, что она растягивается, становится больше в диаметре.
А там, где тонко, там и рвётся.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5946
Re: В Рудном вновь авария на теплосетях, изменен маршрут...
Отправлено: 13.03.23 - 11:15
#3
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В указанном направлении ни одного маршрута нет, все автобусы ходят только по Ленина, 25 маршрут ни разу не видел, хотя обещали запустить
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4043
В Рудном вновь авария на теплосетях, изменен маршрут движения автобусов
Отправлено: 13.03.23 - 11:24
#4
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Цитата:
Skeptic:
кто в школе физику


Температура 80-85 гр. - некритичная для металла. Она и в холодном состоянии будет рваться, если там всё изношенно.
Я думаю, он просто сделал "умный" вывод, а те как бы "поняли" его. Надо же ,оправдывать назначение.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
781
В Рудном вновь авария на теплосетях, изменен маршрут движения автобусов
Отправлено: 13.03.23 - 11:44
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
ни разу не видел

Ходит. Я видел.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
781
В Рудном вновь авария на теплосетях, изменен маршрут движения автобусов
Отправлено: 13.03.23 - 11:55
#6
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Цитата:
ACROS:
он просто сделал "умный" вывод, а те как бы "поняли" его

:-) И в чём смысл этого действа? Вряд ли он сам просился на должность, зная, какие проблемы ему придётся решать после предшественников. Оно ему надо?
Суть дела в том, что трубы всё-равно необходимо менять, а снижение температуры носителя позволяет дотянуть до апреля, когда отключение трасс будет не так критично.
...
По большому счёту... Вот если бы власть начала задавать вопросы всем его предшественникам, начиная с последнего первого секретаря горкома, тогда можно было бы поверить в то, что она действительно хочет перемен к лучшему.
А так... Залатают дыры (и я не про дыры в трубах) вливаниями из бюджета и всё останется по-прежнему. Власть сама по себе, народ сам по себе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24085
В Рудном вновь авария на теплосетях, изменен маршрут движения автобусов
Отправлено: 13.03.23 - 13:28
#7
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Значит заедем сегодня сразу по парковой..
А вот то, что они чешут что при 85ти рвет, а при 80ти не рвет, это конечно чушь несусветная..
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