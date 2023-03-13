Отправлено: - 11:55

ACROS:

он просто сделал "умный" вывод, а те как бы "поняли" его

Цитата:И в чём смысл этого действа? Вряд ли он сам просился на должность, зная, какие проблемы ему придётся решать после предшественников. Оно ему надо?Суть дела в том, что трубы всё-равно необходимо менять, а снижение температуры носителя позволяет дотянуть до апреля, когда отключение трасс будет не так критично....По большому счёту... Вот если бы власть начала задавать вопросы всем его предшественникам, начиная с последнего первого секретаря горкома, тогда можно было бы поверить в то, что она действительно хочет перемен к лучшему.А так... Залатают дыры (и я не про дыры в трубах) вливаниями из бюджета и всё останется по-прежнему. Власть сама по себе, народ сам по себе.