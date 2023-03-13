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≡ «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46359
«Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 08:58
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Картина охватывает события в период с лета 2020 года, когда Алексей Навальный попал в больницу после отравления, по январь 2021-го. На церемонию вручения «Оскара» пришли члены семьи оппозиционера.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24085
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 08:58
#1
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Диктаторский режим не терпит конкурентов.
Не получилось отравить, можно и посадить, только надолго, пока диктатор жив.
Мда уж, власти России там вообще заигрались в Богов, а народ держат за послушное маленькое быдло, согласно Алексею Столярову, зятю Шойгу, который так и сказал..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
781
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 09:38
#2
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Тупому западному быдлу опять скормили байку про отравление.
Не рассказали только правду, что траванули слегка, чтобы не сдох, сами, и сами же потом отправили обратно в Россию, чтобы сделать из него сакральную "жертву режЫма".
...
Хотели бы его отравить в России - отравили бы.
И, уж тем более, не выпустили бы в Германию на лечение.
Только круглые идиоты верят в эту байду про отравление.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12043
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 09:52
#3
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Цитата:
111:

Напомни кто из Казахстана спрятался в Европе? Фамилию я забыл.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
196
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 10:03
#4
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Цитата:
Диктаторский режим не терпит конкурентов. Источник:

Следуя логике высказывания, у навального замашки диктатора?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13520
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 10:13
#5
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ну пошло, пошло, если честно
давно понятно что оскар это уже не про оценку лучших фильмов это ленинская премия тем кому по повесточке необходимо дать
так и тут, могли бы хоть чучуть выждать время либо дать какую нибудь по профессиональнее награду типа каннскую ветвь или берлинского льва для снобов
нет прям специально дали популярнейшую (пока) кино награду за чисто пропагандистский фильм тем самым только упрочив соловьевский аргумент "что все вокруг против нас, даже вот оскар назло дали нашим оппозиционерам"
и тут сразу выплывают нехорошие аналогии
а че фильму "Сноуден" Оливера Стоуна ниче не дали? вполне себе актуальный и профессиональный фильм
почему док фильму про Асанжа ниче не дали? тоже же человек за все хорошее против всего плохого?
а вот фильму про чувака русского националиста, который потом срочно переквалифицировался в расследователи с огромным бюджетом (откуда интересно?) и у которого команда сейчас больше воюет против российских либералов статуэтку дали
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
781
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 10:54
#6
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:-) Эх, как не нравится кому-то правда.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4043
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 11:03
#7
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Цитата:
Vit:
кто из Казахстана спрятался в Европе


Я. напомню: - Алиев (повесили), Аблязов (в розыске), Кожагельдин(в розыске), Жакиянов, (вроде простили)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1635
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 11:09
#8
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Цитата:
ACROS:
Жакиянов, (вроде простили)

Он не бегал сидел то у нас в Кушмуруне , потом вроде в Павлодар перевели, потом то ли по УДО, то ли по состоянию здоровья выпустили
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1635
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 11:12
#9
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Сейчас правда в США живёт, сказал. ну его нафик ни политикой. ни бизнесом заниматься больше не буду
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5946
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 11:25
#10
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Кто-то надоумил саакашвили и навального вернуться на родину, а там методом майдана вытащим и приведем к власти. Аблязов тоже стрекочет, каждый день призывает на площадь, но навряд ли сунет носа, он уже отсидел свое.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
1004
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 11:34
#11
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очень не сложно, быть против и критиковать разные режимы, особенно когда у тебя аффигенейшая команда пиарщиков, но стоит стать руководителем режима и, онет, не может быть, появляется кто-то другой кто критикует уже тебя и твои режимы и вот ты, некогда сильно известный правдоруб, оказываешься самым ужасным тираном

почему ни кто не говорит, что этот заключенный, честнейший человек, наверное, сделал полезного, физического для тех кто так его защищает ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13520
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 12:19
#12
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Цитата:
antonK:
очень не сложно, быть против и критиковать разные режимы, особенно когда у тебя аффигенейшая команда пиарщиков, но стоит стать руководителем режима и, онет, не может быть, появляется кто-то другой кто критикует уже тебя и твои режимы и вот ты, некогда сильно известный правдоруб, оказываешься самым ужасным тираном

та же ситуация произошла с ельциным
все почему то забывают что на излете ссср ельцин был супер пупер популярный политик из народа (якобы) который топил за лишение чиновников привилегий когда вся страна стоит в очередях (чем не навальный?)
тысячи людей выходили на митинги в поддержку ельцина когда того обсирали на съезде советов "борис ты прав!" и "борис дерись!"
и вот этот оппозиционер-демократ став у власти
сразу же
развалил страну
посадил на экономический кризис своими реформами
расстрелял парламент
начал затяжную войну с мятежным регионом
провел супер подставные выборы
развел коррупцию в стране и бандитизм
обрушил страну в дефолт
и в итоге привел к власти кгбшников
что сейчас считается одним из худших правителей россии
поэтому я всегда выступаю чтобы всем нытикам, недо-активистам, популистам, псевдооппзиционерам давать мандаты и места в акиматах
нате решайте если такие умные
и в 99% из 100% эти активисты сразу сдуются потому что кричать на площадях и предполагать в теории как должно быть хорошо народу не означает что на практике ты умеешь работать в этом направлении
и тебя же народ сразу же сожрет не посмотрев на твои крики что ты делаешь все ради народа
всем плевать, раз пролез во власть-делай, а не можешь уходи но почему-то оппозиционеры если пролезли во власть очень любят держаться за нее
удивительно почему?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13520
«Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 12:25
#13
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Цитата:
Skeptic:
Тупому западному быдлу опять скормили байку про отравление. Не рассказали только правду, что траванули слегка, чтобы не сдох, сами, и сами же потом отправили обратно в Россию, чтобы сделать из него сакральную "жертву режЫма". ... Хотели бы его отравить в России - отравили бы. И, уж тем более, не выпустили бы в Германию на лечение.

старая песня о главном
хотели бы убить? убили бы! это после отравления политковской в 2004 году
в итоге ее все таки убивают в 2006 и тут новый аргумент, ну вы че? на день рожденья путина? ну это просто подставили нас так!
через 10 лет в день рожденья путина убивают немцова, ну блин это просто совпадение! и тем более убийцы найдены (заказчики нет)
далее отравление скрипалей,кара-мурзы,навального
ну вы че? хотели бы убить убили бы!! (возвращаемся к политковской)
дальше осень 2021 года стягивание войск к украине
да бросьте! ни на кого мы не нападем! вы че? это просто учения! хотели бы напасть-напали бы в 2014 году еще а так куда хотим по своей территории туда и передвигаем танчики
24 февраля 2022 года все пропагандисты-..........ну ебан...
и тут всем сразу понятно что Путин 100% все 20 лет и травил и убивал и врал
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4043
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 12:40
#14
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Цитата:
abaika95:
"борис ты прав!"


"Борис, ты не прав" - это сказал Егор Кузьмич Лигачёв, коллега Ельцина по работе (Лигачёв возглавлял Новосибирский обком партии,а Ельцин -Свердловский обком партии)

Цитата:
abaika95:
обсирали на съезде советов


Не на сьезде Советов, а на очередном Пленуме ЦК КПСС.
Профайл
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