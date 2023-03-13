Отправлено: - 12:19

antonK:

очень не сложно, быть против и критиковать разные режимы, особенно когда у тебя аффигенейшая команда пиарщиков, но стоит стать руководителем режима и, онет, не может быть, появляется кто-то другой кто критикует уже тебя и твои режимы и вот ты, некогда сильно известный правдоруб, оказываешься самым ужасным тираном

Цитата:та же ситуация произошла с ельцинымвсе почему то забывают что на излете ссср ельцин был супер пупер популярный политик из народа (якобы) который топил за лишение чиновников привилегий когда вся страна стоит в очередях (чем не навальный?)тысячи людей выходили на митинги в поддержку ельцина когда того обсирали на съезде советов "борис ты прав!" и "борис дерись!"и вот этот оппозиционер-демократ став у властисразу жеразвалил странупосадил на экономический кризис своими реформамирасстрелял парламентначал затяжную войну с мятежным региономпровел супер подставные выборыразвел коррупцию в стране и бандитизмобрушил страну в дефолти в итоге привел к власти кгбшниковчто сейчас считается одним из худших правителей россиипоэтому я всегда выступаю чтобы всем нытикам, недо-активистам, популистам, псевдооппзиционерам давать мандаты и места в акиматахнате решайте если такие умныеи в 99% из 100% эти активисты сразу сдуются потому что кричать на площадях и предполагать в теории как должно быть хорошо народу не означает что на практике ты умеешь работать в этом направлениии тебя же народ сразу же сожрет не посмотрев на твои крики что ты делаешь все ради народавсем плевать, раз пролез во власть-делай, а не можешь уходи но почему-то оппозиционеры если пролезли во власть очень любят держаться за нееудивительно почему?