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≡ «Счастье» без купюр - Обзор фильма о бытовом насилии «Бақыт»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46356
«Счастье» без купюр - Обзор фильма о бытовом насилии «Бақыт»
Отправлено: 12.03.23 - 12:26
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Картина, вышедшая под продюсерством актрисы Баян Алагузовой, это не фильм ужасов, не хоррор и не триллер; это фильм о бытовом ужасе, с которым сталкиваются сотни женщин в Казахстане, и не все из них выживают.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4040
Re: «Счастье» без купюр - Обзор фильма о бытовом насилии...
Отправлено: 12.03.23 - 12:26
#1
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Баян, надо думать, сняла фильм про себя: - насколько я в курсе из СМИ - в их семье её бывший муж тоже рукоприкладствовал и кажется из-за этого до сих пор в тюрьме.
Каждая семья счастлива по своему и каждая семья несчастна по своему.
Могу, про себя, гордиться собой: - никогда не поднимал руку на жену; ругались, ссорились, матерились - это было, есть и сейчас, но руку не поднимал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24079
Re: «Счастье» без купюр - Обзор фильма о бытовом насилии...
Отправлено: 12.03.23 - 12:38
#2
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О, моя любит казахские фильмы.
Что в них не во всех плохо, это когда не переводят снизу, экономят они что ли..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5943
Re: «Счастье» без купюр - Обзор фильма о бытовом насилии...
Отправлено: 12.03.23 - 17:53
#3
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Да, я помню, она с мужем сильно спорила, в результате тот оказался за решеткой. Молодец, нельзя себя отдавать монстру, черпаком по лбу взамен
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12043
Re: «Счастье» без купюр - Обзор фильма о бытовом насилии...
Отправлено: 13.03.23 - 10:01
#4
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Цитата:
ACROS:

О, мы тоже с бывшей даже спустя много лет пока по телефону не пошлем друг друга, спать спокойно не ляжем. Говорят это и есть настоящая любовь. Как у Марика с Таноми))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13518
Re: «Счастье» без купюр - Обзор фильма о бытовом насилии...
Отправлено: 13.03.23 - 10:44
#5
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никогда не понимал зачем снимать чернуху и зачем писать чернуху?
не могу читать достоевского из за этого и смотреть российские арт хаусные фильмы и передачи типа той что с гордоном показывают про алкашей
зачем мне смотреть как живут алкаши, наркоманы, социальные низы, ущербные и все остальное?
передачи я в принципе понимаю на кого рассчитаны это психологический эффект для полу-среднего класса россиян чтобы те смотрели на алкашей из глубинки и сами себя успокаивали "нее ну у нас в семье еще норм тогда!"
левиафана и дурака один раз посмотрел на этом хватит
да современная социалка и? и что? человек не смог побороть систему и она его сожрала, прям великая трагедия
а вот американский фильм "дело ричарда джоуелла" наоборот показывает как человек поборол систему и всех нагнул такой же фильм "офицер и шпион" полански о том как человек противостоял системе годами и победил в итоге
это вот интересно и вдохновляюще смотреть
а смотреть как навальный попал в тюрьму и сидит там или как девушку избивают годами это тупо и ни к чему не ведет

все режиссеры пытаются навязать аргумент что зеркало нашего общества! ох и ах! трагедия!
нет это не зеркало это выдернутая личная история одной бабы которую пытаются навязать всем как показатель
если из 100 семей в 20 женщин избивают это не зеркало общества это манипуляция общественным сознанием, а если брать во внимание что казахстанское кино это сугубо кино пропагандистское которое финансирует государство то есть все основания полагать что нас этим фильмом готовят к новым поправкам в законодательство о бытовом насилии
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