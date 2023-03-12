Отправлено: - 10:39

Вброс голосов людей, не пришедших на голосование давно является традицией в казахстанском голосовании. Мне думается, что если бы государство было заинтересовано в прозрачном и демократичном голосовании, то давно бы уже придумало против этого какую нибудь безотказную фишку. Типа - у каждого человека имеется цифровая электронная подпись, без которой ему не выдадут бюллетень и с соответствующей отметкой в списке избирателей.Можно много придумать на эту тему, но кому оно надо?