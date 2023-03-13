«Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 08:58
Картина охватывает события в период с лета 2020 года, когда Алексей Навальный попал в больницу после отравления, по январь 2021-го. На церемонию вручения «Оскара» пришли члены семьи оппозиционера. Читать новость
Диктаторский режим не терпит конкурентов. Не получилось отравить, можно и посадить, только надолго, пока диктатор жив. Мда уж, власти России там вообще заигрались в Богов, а народ держат за послушное маленькое быдло, согласно Алексею Столярову, зятю Шойгу, который так и сказал..
Тупому западному быдлу опять скормили байку про отравление. Не рассказали только правду, что траванули слегка, чтобы не сдох, сами, и сами же потом отправили обратно в Россию, чтобы сделать из него сакральную "жертву режЫма". ... Хотели бы его отравить в России - отравили бы. И, уж тем более, не выпустили бы в Германию на лечение. Только круглые идиоты верят в эту байду про отравление.
ну пошло, пошло, если честно давно понятно что оскар это уже не про оценку лучших фильмов это ленинская премия тем кому по повесточке необходимо дать так и тут, могли бы хоть чучуть выждать время либо дать какую нибудь по профессиональнее награду типа каннскую ветвь или берлинского льва для снобов нет прям специально дали популярнейшую (пока) кино награду за чисто пропагандистский фильм тем самым только упрочив соловьевский аргумент "что все вокруг против нас, даже вот оскар назло дали нашим оппозиционерам" и тут сразу выплывают нехорошие аналогии а че фильму "Сноуден" Оливера Стоуна ниче не дали? вполне себе актуальный и профессиональный фильм почему док фильму про Асанжа ниче не дали? тоже же человек за все хорошее против всего плохого? а вот фильму про чувака русского националиста, который потом срочно переквалифицировался в расследователи с огромным бюджетом (откуда интересно?) и у которого команда сейчас больше воюет против российских либералов статуэтку дали
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