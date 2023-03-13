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≡ «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46356
«Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 08:58
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Картина охватывает события в период с лета 2020 года, когда Алексей Навальный попал в больницу после отравления, по январь 2021-го. На церемонию вручения «Оскара» пришли члены семьи оппозиционера.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24079
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 08:58
#1
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Диктаторский режим не терпит конкурентов.
Не получилось отравить, можно и посадить, только надолго, пока диктатор жив.
Мда уж, власти России там вообще заигрались в Богов, а народ держат за послушное маленькое быдло, согласно Алексею Столярову, зятю Шойгу, который так и сказал..
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
777
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 09:38
#2
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Тупому западному быдлу опять скормили байку про отравление.
Не рассказали только правду, что траванули слегка, чтобы не сдох, сами, и сами же потом отправили обратно в Россию, чтобы сделать из него сакральную "жертву режЫма".
...
Хотели бы его отравить в России - отравили бы.
И, уж тем более, не выпустили бы в Германию на лечение.
Только круглые идиоты верят в эту байду про отравление.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12043
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 09:52
#3
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Цитата:
111:

Напомни кто из Казахстана спрятался в Европе? Фамилию я забыл.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
196
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 10:03
#4
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Цитата:
Диктаторский режим не терпит конкурентов. Источник:

Следуя логике высказывания, у навального замашки диктатора?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13518
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 10:13
#5
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ну пошло, пошло, если честно
давно понятно что оскар это уже не про оценку лучших фильмов это ленинская премия тем кому по повесточке необходимо дать
так и тут, могли бы хоть чучуть выждать время либо дать какую нибудь по профессиональнее награду типа каннскую ветвь или берлинского льва для снобов
нет прям специально дали популярнейшую (пока) кино награду за чисто пропагандистский фильм тем самым только упрочив соловьевский аргумент "что все вокруг против нас, даже вот оскар назло дали нашим оппозиционерам"
и тут сразу выплывают нехорошие аналогии
а че фильму "Сноуден" Оливера Стоуна ниче не дали? вполне себе актуальный и профессиональный фильм
почему док фильму про Асанжа ниче не дали? тоже же человек за все хорошее против всего плохого?
а вот фильму про чувака русского националиста, который потом срочно переквалифицировался в расследователи с огромным бюджетом (откуда интересно?) и у которого команда сейчас больше воюет против российских либералов статуэтку дали
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
777
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 10:54
#6
Комментарий удален модератором.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4040
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 11:03
#7
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Цитата:
Vit:
кто из Казахстана спрятался в Европе


Я. напомню: - Алиев (повесили), Аблязов (в розыске), Кожагельдин(в розыске), Жакиянов, (вроде простили)
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1634
Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм
Отправлено: 13.03.23 - 11:09
#8
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Цитата:
ACROS:
Жакиянов, (вроде простили)

Он не бегал сидел то у нас в Кушмуруне , потом вроде в Павлодар перевели, потом то ли по УДО, то ли по состоянию здоровья выпустили
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