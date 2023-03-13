Re: «Навальный» получил «Оскар» как лучший документальный фильм

Отправлено: - 10:13

ну пошло, пошло, если честно

давно понятно что оскар это уже не про оценку лучших фильмов это ленинская премия тем кому по повесточке необходимо дать

так и тут, могли бы хоть чучуть выждать время либо дать какую нибудь по профессиональнее награду типа каннскую ветвь или берлинского льва для снобов

нет прям специально дали популярнейшую (пока) кино награду за чисто пропагандистский фильм тем самым только упрочив соловьевский аргумент "что все вокруг против нас, даже вот оскар назло дали нашим оппозиционерам"

и тут сразу выплывают нехорошие аналогии

а че фильму "Сноуден" Оливера Стоуна ниче не дали? вполне себе актуальный и профессиональный фильм

почему док фильму про Асанжа ниче не дали? тоже же человек за все хорошее против всего плохого?

а вот фильму про чувака русского националиста, который потом срочно переквалифицировался в расследователи с огромным бюджетом (откуда интересно?) и у которого команда сейчас больше воюет против российских либералов статуэтку дали