Re: «Счастье» без купюр - Обзор фильма о бытовом насилии...

Отправлено: - 10:44

никогда не понимал зачем снимать чернуху и зачем писать чернуху?

не могу читать достоевского из за этого и смотреть российские арт хаусные фильмы и передачи типа той что с гордоном показывают про алкашей

зачем мне смотреть как живут алкаши, наркоманы, социальные низы, ущербные и все остальное?

передачи я в принципе понимаю на кого рассчитаны это психологический эффект для полу-среднего класса россиян чтобы те смотрели на алкашей из глубинки и сами себя успокаивали "нее ну у нас в семье еще норм тогда!"

левиафана и дурака один раз посмотрел на этом хватит

да современная социалка и? и что? человек не смог побороть систему и она его сожрала, прям великая трагедия

а вот американский фильм "дело ричарда джоуелла" наоборот показывает как человек поборол систему и всех нагнул такой же фильм "офицер и шпион" полански о том как человек противостоял системе годами и победил в итоге

это вот интересно и вдохновляюще смотреть

а смотреть как навальный попал в тюрьму и сидит там или как девушку избивают годами это тупо и ни к чему не ведет



все режиссеры пытаются навязать аргумент что зеркало нашего общества! ох и ах! трагедия!

нет это не зеркало это выдернутая личная история одной бабы которую пытаются навязать всем как показатель

если из 100 семей в 20 женщин избивают это не зеркало общества это манипуляция общественным сознанием, а если брать во внимание что казахстанское кино это сугубо кино пропагандистское которое финансирует государство то есть все основания полагать что нас этим фильмом готовят к новым поправкам в законодательство о бытовом насилии