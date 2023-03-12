Отправлено: - 21:45

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Если ко мне, то я показываю, я реален, хотя бы не тролль, и не вру никогда, подтверждаю это фотками

Цитата:Реальность твоего существования и так ни у кого не вызывает сомнения: надоедлив как мухаИ так же вреден