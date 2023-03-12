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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 19:20
О клёвый свитер бойс и спортивки монтана.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 19:21
Мне такой спортивный костюм дедушка купил. Я потом полдня перед зеркалом крутился)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 19:50
Цитата:
Цитата:
В те времена за счастье было,купить модную тряпку и ходить понтоваться.
Сейчас дети другие,по фигу им на эти тряпки,ничем не удивишь
Vit:
О клёвый свитер бойс и спортивки монтана.
О клёвый свитер бойс и спортивки монтана.
Цитата:
Vit:
Мне такой спортивный костюм дедушка купил. Я потом полдня перед зеркалом крутился)
Мне такой спортивный костюм дедушка купил. Я потом полдня перед зеркалом крутился)
В те времена за счастье было,купить модную тряпку и ходить понтоваться.
Сейчас дети другие,по фигу им на эти тряпки,ничем не удивишь
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4036
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 19:56
Цитата:
Фото Сабрины есть ?? У нас в электроцеху было обклеено ею.И у камазистов-рейсовиков со спальником, она была наклеена.
[Исправлено: ACROS, 12.03.2023 - 19:57]
Добринцофф:
Фото Сабрины есть ?? У нас в электроцеху было обклеено ею.И у камазистов-рейсовиков со спальником, она была наклеена.
[Исправлено: ACROS, 12.03.2023 - 19:57]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 19:59
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 19:59
Цитата:
[img]https://avatars.mds.yandex.net/i?id=11eb9500deb53f2a9f77661aba9d0265_l-8310551-images-thumbs&n=13[/img]
ACROS:
Фото Сабрины есть ?? У нас в электроцеху было обклеено ею.И у камазистов-рейсовиков со спальником, она была наклеена.
Фото Сабрины есть ?? У нас в электроцеху было обклеено ею.И у камазистов-рейсовиков со спальником, она была наклеена.
[img]https://avatars.mds.yandex.net/i?id=11eb9500deb53f2a9f77661aba9d0265_l-8310551-images-thumbs&n=13[/img]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 20:02
А вот зимняя мода.
Особенно на шапки..
Их носил средний класс, сейчас смешно конечно, мы фотались помню, в одной и той же шапке
Особенно на шапки..
Их носил средний класс, сейчас смешно конечно, мы фотались помню, в одной и той же шапке
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 20:17
----По третьему разу одни и те же фотки себя любимого не надоело выкладывать ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 20:26
Цитата:
Это к кому претензии?
Если ко мне, то я показываю, я реален, хотя бы не тролль, и не вру никогда, подтверждаю это фотками..
У тебя этого нет.
Да хоть десять раз, тем более что и статьи в НГ практически одинаковы из года в год, и что, значит не писать об этом?
Гога:
По третьему разу одни
По третьему разу одни
Это к кому претензии?
Если ко мне, то я показываю, я реален, хотя бы не тролль, и не вру никогда, подтверждаю это фотками..
У тебя этого нет.
Да хоть десять раз, тем более что и статьи в НГ практически одинаковы из года в год, и что, значит не писать об этом?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 20:52
Цитата:
----А ты как всегда , сделал вид , что не понял .Цитата:
----Давно так не смеялся !!!
111:
Это к кому претензии?
Это к кому претензии?
----А ты как всегда , сделал вид , что не понял .Цитата:
111:
и не вру
и не вру
----Давно так не смеялся !!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 21:38
Цитата:
Что тебя рассмешило, второе фото выклал впервые, а вот ты как то уж соврал
Гога:
Давно так не смеялся !!!
Давно так не смеялся !!!
Что тебя рассмешило, второе фото выклал впервые, а вот ты как то уж соврал
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3397
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 21:45
Цитата:
Реальность твоего существования и так ни у кого не вызывает сомнения: надоедлив как муха
И так же вреден
111:
Если ко мне, то я показываю, я реален, хотя бы не тролль, и не вру никогда, подтверждаю это фотками
Если ко мне, то я показываю, я реален, хотя бы не тролль, и не вру никогда, подтверждаю это фотками
Реальность твоего существования и так ни у кого не вызывает сомнения: надоедлив как муха
И так же вреден
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 23:42
Цитата:
И это нарушение правил НГ?
таноми52:
надоедлив как муха И так же вреден
надоедлив как муха И так же вреден
И это нарушение правил НГ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.03.23 - 01:44
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.03.23 - 03:30
Цитата:
--В чём ?? Если это - **По третьему разу одни*** - так это образно , но ты такого не знаешь понятия .
111:
ты как то уж соврал
ты как то уж соврал
--В чём ?? Если это - **По третьему разу одни*** - так это образно , но ты такого не знаешь понятия .
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