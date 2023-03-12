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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 308 из 309«1...306307308309»
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12040
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 19:20
#4606
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О клёвый свитер бойс и спортивки монтана.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12040
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 19:21
#4607
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Мне такой спортивный костюм дедушка купил. Я потом полдня перед зеркалом крутился)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9327
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 19:50
#4608
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Цитата:
Vit:
О клёвый свитер бойс и спортивки монтана.

Цитата:
Vit:
Мне такой спортивный костюм дедушка купил. Я потом полдня перед зеркалом крутился)

В те времена за счастье было,купить модную тряпку и ходить понтоваться.
Сейчас дети другие,по фигу им на эти тряпки,ничем не удивишь
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4036
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 19:56
#4609
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Цитата:
Добринцофф:


Фото Сабрины есть ?? У нас в электроцеху было обклеено ею.И у камазистов-рейсовиков со спальником, она была наклеена.

[Исправлено: ACROS, 12.03.2023 - 19:57]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24078
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 19:59
#4610
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Цитата:
Vit:
спортивки монтана.

Да, в то время я уже одевался сам

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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9327
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 19:59
#4611
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Цитата:
ACROS:
Фото Сабрины есть ?? У нас в электроцеху было обклеено ею.И у камазистов-рейсовиков со спальником, она была наклеена.




[img]https://avatars.mds.yandex.net/i?id=11eb9500deb53f2a9f77661aba9d0265_l-8310551-images-thumbs&n=13[/img]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24078
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 20:02
#4612
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А вот зимняя мода.
Особенно на шапки..
Их носил средний класс, сейчас смешно конечно, мы фотались помню, в одной и той же шапке

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 20:17
#4613
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----По третьему разу одни и те же фотки себя любимого не надоело выкладывать ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24078
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 20:26
#4614
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Цитата:
Гога:
По третьему разу одни

Это к кому претензии?
Если ко мне, то я показываю, я реален, хотя бы не тролль, и не вру никогда, подтверждаю это фотками..
У тебя этого нет.
Да хоть десять раз, тем более что и статьи в НГ практически одинаковы из года в год, и что, значит не писать об этом?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 20:52
#4615
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Цитата:
111:
Это к кому претензии?

----А ты как всегда , сделал вид , что не понял .Цитата:
111:
и не вру

----Давно так не смеялся !!! :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24078
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 21:38
#4616
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Цитата:
Гога:
Давно так не смеялся !!!

Что тебя рассмешило, второе фото выклал впервые, а вот ты как то уж соврал
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3397
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 21:45
#4617
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Цитата:
111:
Если ко мне, то я показываю, я реален, хотя бы не тролль, и не вру никогда, подтверждаю это фотками


Реальность твоего существования и так ни у кого не вызывает сомнения: надоедлив как муха
И так же вреден
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24078
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.03.23 - 23:42
#4618
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Цитата:
таноми52:
надоедлив как муха И так же вреден

И это нарушение правил НГ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.03.23 - 01:44
#4619
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7478
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 13.03.23 - 03:30
#4620
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Цитата:
111:
ты как то уж соврал

--В чём ?? Если это - **По третьему разу одни*** - так это образно , но ты такого не знаешь понятия .
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Страница 308 из 309«1...306307308309»
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