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≡ "Нас обманули два раза" - о системных проблемах говорили в Костанае на мирном митинге в поддержку кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК Алмагуль Кайбжановой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46354
"Нас обманули два раза" - о системных проблемах говорили в Костанае на мирном митинге в поддержку кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК Алмагуль Кайбжановой
Отправлено: 12.03.23 - 23:51
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Он прошел 12 марта в Парке победы. Озвученные участниками вопросы отражены в предвыборной программе Алмагуль Усимбаевны. Это и реформы в системе образования, списание кредитов с населения, и возвращение в государственную собственность природных богатств, и поддержка лиц с инвалидностью, и снижение пенсионного возраста для женщин и мужчин.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24078
"Нас обманули два раза" - о системных проблемах говорили в Костанае на мирном митинге в поддержку кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК Алмагуль Кайбжановой
Отправлено: 12.03.23 - 23:51
#1
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Цитата:
это уже говорит о системном характере социального положения страны.

Опять, небольшая маленькая ложь..
Ничего системного в характере беднейшей страны я не вижу..
Ну, пересадят десятки тысяч мужиков, остальным станет лучше и богаче?
Что такое за слово, Системно?
Завтра придет к Кормушке и станет такой как и все..
Но стремление к богатству и процветанию, у нее не отнять.
Не народа разумеется..

[Исправлено: 111, 12.03.2023 - 23:54]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9327
Re: "Нас обманули два раза" - о системных проблемах...
Отправлено: 13.03.23 - 01:12
#2
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Цитата:
и списание кредитов с населения

Источник:

Беспроигрышный вариант,всегда работает,кредиты есть у всех,а тут обещают их списать.
По моему надо идти голосовать,за эту женщину.
У меня только один вопрос,чё будет когда эти люди за неё проголосуют ,а кредиты естественно никто не спишет.
Как она будет смотреть им в глаза,ведь обещала же.
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