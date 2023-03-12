Отправлено: - 23:51

это уже говорит о системном характере социального положения страны.

[Исправлено: 111, 12.03.2023 - 23:54]

Цитата:Опять, небольшая маленькая ложь..Ничего системного в характере беднейшей страны я не вижу..Ну, пересадят десятки тысяч мужиков, остальным станет лучше и богаче?Что такое за слово, Системно?Завтра придет к Кормушке и станет такой как и все..Но стремление к богатству и процветанию, у нее не отнять.Не народа разумеется..