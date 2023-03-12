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"Нас обманули два раза" - о системных проблемах говорили в Костанае на мирном митинге в поддержку кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК Алмагуль Кайбжановой
"Нас обманули два раза" - о системных проблемах говорили в Костанае на мирном митинге в поддержку кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК Алмагуль Кайбжановой
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