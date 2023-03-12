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≡ Внимание!!! Информация для кандидатов в депутаты, доверенных лиц и наблюдателей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46354
Внимание!!! Информация для кандидатов в депутаты, доверенных лиц и наблюдателей
Отправлено: 12.03.23 - 23:37
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19 марта состоятся выборы в Мажилис и в городской и областной маслихаты. Для избежания фальсификаций на избирательных участках прошу Вас принять следующие меры
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5942
Re: Внимание!!! Информация для кандидатов в депутаты, доверенных...
Отправлено: 12.03.23 - 23:37
#1
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Всё верно говорит Ильяс. Однако, нынешние выборы уж очень и даже через чур демократичны. Самовыдвижение и прочее от лукавого. Я приветствую две партии конкурентные чтобы бились выворачивая друг другу изнанку. А это?
Там кучка тут кучка как-то много слов чем дела
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24075
Внимание!!! Информация для кандидатов в депутаты, доверенных лиц и наблюдателей
Отправлено: 12.03.23 - 23:41
#2
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За этих нечего и голосовать.
Давно уже все куплено..
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