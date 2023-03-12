Re: Внимание!!! Информация для кандидатов в депутаты, доверенных...

Отправлено: - 23:37

Всё верно говорит Ильяс. Однако, нынешние выборы уж очень и даже через чур демократичны. Самовыдвижение и прочее от лукавого. Я приветствую две партии конкурентные чтобы бились выворачивая друг другу изнанку. А это?

Там кучка тут кучка как-то много слов чем дела