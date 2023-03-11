Отправлено: - 20:49

drakon:

Может и из таких.Не помню. Почти 60 лет прошло...

[Исправлено: 111, 12.03.2023 - 20:50]

Цитата:Много.Я то по деревням плотно ездил до 2015го, у многих такие видел, но это уже в семьях разбросаны, которые умные были и не сдали с флягами на медь или аллюминий.А так, до 1998го в полях виделСейчас таких днем с огнем не найдешь, если китай, то будут стоить по 50 тысяч