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≡ Freedom House назвал Казахстан авторитарной страной
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46352
Freedom House назвал Казахстан авторитарной страной
Отправлено: 12.03.23 - 18:30
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Согласно отчёту Freedom House, в Казахстане парламентские и президентские выборы не являются ни свободными, ни справедливыми. Свобода слова и собраний нередко ограничивается и наказывается, а коррупция распространена повсеместно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24055
Re: Freedom House назвал Казахстан авторитарной страной
Отправлено: 12.03.23 - 18:30
#1
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В общем верно..
Партии Назарбаева конечно созданы для того, чтобы защищать его многомиллиардный бизнес в нашей стране, которые поддерживает Россия..
Тут Токаеву надо подчиняться этим олигархам разумеется, иначе поставят другого..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7472
Re: Freedom House назвал Казахстан авторитарной страной
Отправлено: 12.03.23 - 20:13
#2
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Цитата:
111:

---А чего Россию не упомянул ?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1046
Re: Freedom House назвал Казахстан авторитарной страной
Отправлено: 12.03.23 - 20:32
#3
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Ну как не упомянул? Он же будет считать день прожитым зря, если в сторону России не плюнет
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25738
Freedom House назвал Казахстан авторитарной страной
Отправлено: 12.03.23 - 20:37
#4
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Цитата:
111:
чтобы защищать его многомиллиардный бизнес в нашей стране,

Это воровство, теперь бизнесом, называется?... 8-) :-o
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