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≡ Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46352
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 11.03.23 - 14:26
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Как получается, что одни живут вместе, что называется, долго и счастливо, а другие в какой-то момент решают, что их дальнейшие пути расходятся? Какие ошибки в браке нередко совершают обе половинки?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25738
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 20:14
#30
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Цитата:
111:
всегда были эти термоса,

При нас, термосов, таких небыло.
Привозили еду, в больших.
Первое, второе и компот.
Повариха наливала нам
еду в чашки, железные,
второу в тарелкм и компот.
в кружки. Всё было железное... :lol: ;-)
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
530
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 20:16
#31
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24055
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 20:16
#32
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Цитата:
drakon:
Привозили еду, в больших.

Не в таких?
Такие тоже помню



[Исправлено: 111, 12.03.2023 - 20:17]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25738
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 20:29
#33
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Цитата:
111:
Не в таких?

В таких был компот... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24055
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 20:39
#34
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Цитата:
drakon:
В таких был компот...

Да и ели с них

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25738
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 20:42
#35
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Цитата:
111:
Да и ели с них

Может и из таких.Не помню.
Почти 60 лет прошло... :-o :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24055
Вмешательство родителей и кризисы. Почему распадаются семьи в Казахстане и как этого избежать
Отправлено: 12.03.23 - 20:49
#36
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Цитата:
drakon:
Может и из таких.Не помню. Почти 60 лет прошло...

Много.
Я то по деревням плотно ездил до 2015го, у многих такие видел, но это уже в семьях разбросаны, которые умные были и не сдали с флягами на медь или аллюминий.
А так, до 1998го в полях видел
Сейчас таких днем с огнем не найдешь, если китай, то будут стоить по 50 тысяч

[Исправлено: 111, 12.03.2023 - 20:50]
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