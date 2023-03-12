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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 787 из 787«1...785786787
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24040
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.03.23 - 13:40
#11791
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Календарики классные, наши смотрели, нашли наш дом, до этого и когда построили..
Даже жалюзи там голубенькие наши..
Кухарка только что показала, из чего состоят картинки.
Классно
Классная серия..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24040
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.03.23 - 13:45
#11792
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А вот так начинается, что тоже недалеко от нашего дома



[Исправлено: 111, 12.03.2023 - 13:47]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24040
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.03.23 - 13:48
#11793
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А, вот пояснения

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24040
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.03.23 - 16:57
#11794
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Моя набирает российский сахар, как только услышала, что после выборов он будет стоить 700..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24040
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.03.23 - 16:59
#11795
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Набираем 14 пакетиков, в среднем примерно 17 кг наверно..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24040
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.03.23 - 17:02
#11796
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Это только первый заход



Потом увидев у нас сахара столько, окружающие рванули набирать так же, мы, глядя на них, пошли и среди очереди выхватили еще заветных пять пакетиков или больше..
В толпе не разберешь..
Завтра кажется будут драки за российский сахар..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24040
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.03.23 - 17:04
#11797
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Ну и набрав сахара, моя успокоилась и пошла..
Покорно бегу за ней с наполненной сахаром тачкой..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24040
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.03.23 - 17:06
#11798
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Ну тут уже колготки..
Никогда не знал, что в Голднечном их продают..
Есть и эротические..

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