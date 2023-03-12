Отправлено: - 17:02

Это только первый заходПотом увидев у нас сахара столько, окружающие рванули набирать так же, мы, глядя на них, пошли и среди очереди выхватили еще заветных пять пакетиков или больше..В толпе не разберешь..Завтра кажется будут драки за российский сахар..